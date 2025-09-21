Войната в Украйна:

Славия и Берое не счупиха нулите в мач от Първа лига

Славия завърши наравно 0:0 у дома срещу Берое в мач от деветия кръг от Първа лига и остава на 15-то място в класирането, докато гостите записаха втори пореден двубой без поражение.

В 24-ата минута Кристиян Стоянов получи от Иван Минчев и намери в коридор Янис Гермуш, но Артур Мота спаси с крак удара на нападателя на "белите". В 37-ата минута Факундо Костантини изгуби единоборството срещу Гермуш и футболистът на Славия излезе сам срещу Мота, реализирайки попадение. То беше отменено след намесата на ВАР заради нарушение на нападателя в близост до центъра на терена.

Окачените бутонки

През втората част темпото на игра спадна и головите положения пред двете врати липсваха. Тижан Сона стреля, но Леви Нтумба се справи със ситуацията десет минути след почивката. Иван Минчев би от далечна дистанция в след изтичане на час игра, но това положения и последвалият ъглов удар не създадоха опасности в наказателното поле на старозагорци.

В 75-ата минута Денислав Александров опита пробив, но центрирането му в наказателното поле не достигна до негов съотборник. Славия е на 15-та позиция със само 6 точки, докато Берое е в средата на класирането с 10 пункта.

