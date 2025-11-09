Венци Стефанов: Левски и ЦСКА не ме интересуват – не отива на тези отбори играта, която показаха

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира изминалото Вечно дерби на българския футбол между Левски и ЦСКА. Босът на най-стария столичен клуб застана пред медиите след трудната победа на „белите“ над Монтана в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Както е известно, Славия изоставаше в резултата с 0:1 до 68-ата минута, но играчите на Ратко Достанич успяха да стигнат до пълен обрат с две късни попадения.

Венци Стефанов не пропусна да се заяде със Светльо Вуцов

Венцеслав Стефанов бе категоричен, че Левски и ЦСКА не го интересуват. Той обаче сподели, че на „сини“ и „червени“ не им отива играта, която показаха във Вечното дерби, завършило с победа за „армейците“ с минималното 1:0. Президентът на Славия също така не пропусна да се заяде с бившия вратар на тима Светослав Вуцов, който в момента пази за Левски. По думите му стражът на ЦСКА Фьодор Лапухов се е справил много по-добре със задълженията си от своя колега от „синия“ отбор.

"Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре със задълженията си"

„Левски и ЦСКА не ме интересуват, не отива на тези два отбора тази игра, която показаха вчера. Мисля, че вратарят на ЦСКА се справи много по-добре със задълженията си, отколкото вратаря на Левски. Нищо не насочвам, питате какво съм видял и ви казвам какво съм видял“, заяви Венцеслав Стефанов.

