Прекрасно! Сребро за България на Балканското първенство по крос кънтри

Девора Аврамова завоюва сребърен медал при жените от Балканското първенство по крос кънтри в Байле Феликс, Румъния. В състезанието на 8000 метра пресечен терен една от най-добрите български състезателки в дългите бягания стигна до почетната стълбичка с време от 28:28.74 минути. Шампионка стана туркинята Сюмейе Ерол, която финишира за 28:20.08 минути. На трето място приключи друга бегачка от Турция - Деря Кунур, с време от 28:47.58 минути.

Девора Аврамова завоюва сребърен медал

В отборното класиране при жените България остана на трето място след тимовете на Турция и Украйна заради доброто представяне и на останалите националки. Силвия Георгиева е седма, Билсерин Сюлейман е 14-а, а Маринела Цекова - 17-а. При мъжете най-предно класиране регистрира Иван Андреев, който е 12-и, а останалите български участници място в топ 10 постигна единствено Аника Атанасова, която е девета при девойките до 20 години, предава БТА.

Успехът беше отбелязан и от новия силен човек в леката ни атлетика Георги Павлов, който поздрави представителите ни с публикация във Фейсбук. "Страхотен успех за Девора Аврамова и женския ни отбор на Балканския шампионат по крос-кънтри! Девора се представи блестящо и спечели сребърен медал, а заедно и с класирането на останалите българки тимът се класира трети в отборното състезание след силните тимове на Турция и Украйна!

Нашите момичета показаха характер, постоянство и истински боен дух. Поздравления и за останалите ни участници на балканския крос — доказахте, че си заслужаваше да осигурим участие на двойно по-голям отбор!", написа той.

ОЩЕ: Силният човек в българската лека атлетика посочи къде според него е сгрешила Ивет Лалова