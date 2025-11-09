Властта изглежда е заблудила ЕК за дефицита и инфлацията: Нямало да е заради заплати на полицаи, а заради отбраната

"България има традиционно добра репутация в областта на фискалната дисциплина и има втория най-нисък дълг на глава от населението от БВП. Важно е да се продължи тази посока. Що се отнася до дефицита ви - вярно е, че той тази година се движи около 3%, малко по-малко или малко повече. Но трябва да се отбележи, че България е подала тази т.нар. специална клауза за изключение от правилата, с което даваме възможност на страната ви да увеличи разходите си за отбрана. Това е временно изключение за срок от 4 години с цел укрепване на общоевропейските военни сили."

Това коментира в специално интервю за bTV еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис в седмицата на конференцията на най-високо ниво на тема България и еврото в навечерието на въвеждането на единната европейска валута у нас.

На контра въпрос на водещия Светослав Иванов дали причината за увеличените разходи и съотв. дефицита не се дължат заради прекомерно високите средства, заделени за поредно увеличение на заплатите на държавната администрация, полицаите, подслушвачите и състава на Висшия съдебен съвет например, Домбровскис се оправда:

"Дори и да има надвишаване на прага, то ще остане в допустимото именно заради разходите за отбрана", каза отново той.

Страховете от еврото

"Има много реални ползи, които гражданите ще усетят след присъединяването в еврозоната, като например премахване на таксите от превалутирането. Видяхме го и в редица други страни, които се присъединиха към валутния съюз. Важно е да се води стабилна фискална политика и да се ограничава дефицита. Важно е също така нарастването на заплатите да отговаря на нарастването на производителността - само тогава то е устойчиво", обясни още еврокомисарят по икономиката.

Според Домбровскис процесът на икономическа и доходна конвергенция продължава и следва да очакваме плавното покачване на заплатите, но трябва да се работи и по реформите с цел производителността да съотвества на това повишение.

На въпрос защо основните двигатели на повишените заплати са в държавната администрация и защо няма реформи, той каза още: "В специфичните препоръки на Еврокомисията към България са подобряване на ефективността на публичната администрация, реформа на системата за обществени поръчки и т.н. Част от тези структурни реформи са включени и в Плана за възстановяване и устойчивост на България, така че е важно те да продължат с цел цялостното подобрение във функционирането на българската икономика".

Поскъпването и спекулата

По думите на Домбровскис вече има действащо наблюдение на цените върху хранителните стоки, което не е свързано с еврото. "Има известен ефект и в косвеното данъчно облагане, което също се отразява в цените. Не виждаме директна връзка, тъй като правим наблюдения", каза той.

