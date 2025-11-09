Не виждаме директна връзка между повишаването на цените на храните и въвеждането на еврото

"Има известен ефект и в косвеното данъчно облагане, което също се отразява в цените. Не виждаме директна връзка, тъй като правим наблюдения". Това са думи на европейския комисар по икономиката Валдис Домбровскис в интервю пред bTV и водещия Светослав Иванов на въпрос по какъв начин ще се отрази въвеждането на единната европейска валута на българския пазар.

От думите му се разбра още, че вече има действащо наблюдение на цените върху хранителните стоки, което не е свързано с еврото.

Снимка: Getty images

