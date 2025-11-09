Силният човек в българската лека атлетика посочи къде според него е сгрешила Ивет Лалова

Силният човек в българската лека атлетика Георги Павлов даде интервю за предаването „Арена спорт“ по Българската национална телевизия ден след провелото се Извънредно общо събрание на федерацията, на което беше избран състав на Управителния съвет. В ръководството на централата не попаднаха легенди като Ивет Лалова и Тереза Маринова. Именно тази тема беше акцент в медийната изява на Павлов, който посочи къде Лалова е сгрешила според него.

Павлов: Хората като Ивет е грозно изобщо да ги подлагаме на избор

„Това е въпрос към делегатите, не към мен. Ивет Лалова има място в българската атлетика и тя го е намерила, председател е на съдийската комисия. Тя е легенда и винаги има място в леката атлетика. Въпросът е да се убеди в каква форма на управление иска да бъде. Не можем да обвиняваме клубовете какво са направили – „Глас народен, глас божий“. Грешката е малко и на нея, че тя не анонсира желанието си по-рано. Ние го разбрахме часове преди събранието. Тя има много какво да каже, но тук е грешката, трябваше по-рано да анонсира и да се заяви. За мен винаги е важно да има място за такива хора в Управителния съвет. Аз ще инициирам ново събрание, за да се промени Устава на федерацията, който е на повече от 30 години“, заяви силният човек в БФ Лека атлетика.

„Всички знаем коя е Тереза, коя е Ивет. Знаем кои са нашите звезди и легенди. Тереза се отказа, не се знае как щяха да гласуват хората за нея. Цветелина Кирилова също се отказа. Те са си го решили, аз не мога да се меся в техните решения. Човек трябва да прави избори, понякога са трудни, понякога лесни. Това го решиха избирателите. Хората като Ивет е грозно изобщо да ги подлагаме на избор“, каза още той в предаването „Арена спорт“. Павлов трябва да бъде потвърден от Управителния съвет като президент на централата, което по-скоро изглежда формалност.

