Ще посрещнем ли първия сняг? Седмична прогноза за времето за 10-16 ноември 2025 г.

09 ноември 2025, 17:30 часа 475 прочитания 0 коментара
През новата седмица от 10 до 16 ноември 2025 г. през по-голямата част от времето времето ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в понеделник на места в Западна и Централна България, а във вторник в Централна и Източна. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, във вторник ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили до умерен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните - между 12° и 17°, по-високи в понеделник в югоизточните райони, показва прогнозата за времето.

Средата на седмицата

В сряда облачно, все още с превалявания ще се задържи в източните райони, а в останалата част от страната валежите ще спрат, над Западна България и облачността ще се разкъсва. Ще духа слаб запад-северозападен вятър. През следващите дни вятърът ще стихне, само в крайните източни райони ще е слаб от север.

В равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, а в планинските райони ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни над източната половина от страната, там ще има и слаби валежи, на повече места в четвъртък.

След петък

Отново се повишава вероятността за валежи със значителни количества в крайните югоизточни райони. Сутрешните температури ще се понижат значително, а дневните слабо и в събота минималните ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 10° и 15°.

Евгения Чаушева
