Майкъла обясни резултата от дербито с пътниците на "Титаник", посочи кой ще бъде шампион и къде ще завърши ЦСКА

Бившият защитник на ЦСКА и трикратен шампион с „армейците“ Георги Илиев даде своя коментар за изминалото Вечно дерби пред колегите от "Тема Спорт". Видимо доволен, той заяви, че няма кой да приземи Левски освен Вечния враг. Майкъла даде прогноза кой ще бъде шампион, къде ще завърши ЦСКА и какво означава Купата за "армейците". Той не пропусна да критикува главния съдия на срещата Радослав Гидженов.

„Много ясно, че ЦСКА ще приземи Левски, ако не сме ние, то кой?"

„Много ясно, че ЦСКА ще приземи Левски, ако не сме ние, то кой? Поздравявам целия отбор, така трябва да се прави в тези дербита – в мачовете срещу Левски, Лудогорец – най-важно е победата. ЦСКА спечели, но играта не ми хареса, има много какво да се подобрява, но това не беше антифутбол. Просто си ги бихме, както си трябваше. Тях ги е много яд и затова са тези коментари. ЦСКА имаше късмет в този мач, а за победи ти е нужен и късмет. Пътниците на „Титаник“ са били милионери, но всеки знае какво се случва с повечето", заяви в типичния си стил Илиев пред "Тема Спорт".

„Не ми хареса въобще Гидженов. Много подпираше Левски и свири страхливо. При мелето в началото на второто полувреме трябваше да го изгони на момента Костадинов. Много слаб съдия", смята бившият защитник.

„Ако Левски си играе футбола, не този от вчера, а от предните мачове, няма кой да ги бутне. Лудогорец са много слаби и ако Левски не стане шампион тази година, не знам кога. Купата на България за ЦСКА е просто „купичка“. Срамно е това да бъде голямата цел. При тези финанси, червените винаги трябва само за титлата да мислят. Първо обаче, трябва да си построят своя стадион, да си имат дом и тогава. Според мен в крайното класиране ЦСКА ще бъде трети или четвърти.“, завърши Майкъла.

