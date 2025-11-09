Войната в Украйна:

Илиан Илиев: Черно море има характер и е готов да се бори за всяка една топка

09 ноември 2025, 17:47 часа 597 прочитания 0 коментара
Илиан Илиев: Черно море има характер и е готов да се бори за всяка една топка

Треньорът на Черно море Илиан Илиев бе изключително доволен от победата на неговия тим като гост на ЦСКА 1948 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Двубоят завърши при резултат 1:0 за варненци, след като Пархоменко си отбеляза автогол. След последния съдийски сигнал Илиев заяви, че „моряците“ са показали, че имат характер и са готови да се борят за всяка една топка.

Илиан Илиев допълни, че е доволен от факта, че тимът му е завършил един цикъл от мачове срещу водещите отбори у нас с победа. Той също така похвали играчите си за това, че са показали дух и желание.

"Показахме дух, желание" 

„Играхме срещу един много добър отбор. Решихме да играем с двама нападатели. През първото полувреме можеше да направим по-добър преход в атака. Понякога късметът покрива. Важното в този мач е, че показахме изключително желание. Второто полувреме още в началото направихме няколко контраатаки”.

ЦСКА 1948 Черно море

„Доволни сме, че направихме един цикъл от мачове срещу водещите отбори с победа. Показахме дух, желание. Поздравявам момчетата за тези неща. Отборът има характер и е готов да се бори за всяка една топка“, заяви Илиан Илиев.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Автогол реши битката между ЦСКА 1948 и Черно море, варненци направиха голяма услуга на Левски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Илиан Илиев ПФК Черно море ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес