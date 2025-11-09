Илиан Илиев: Черно море има характер и е готов да се бори за всяка една топка

Треньорът на Черно море Илиан Илиев бе изключително доволен от победата на неговия тим като гост на ЦСКА 1948 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Двубоят завърши при резултат 1:0 за варненци, след като Пархоменко си отбеляза автогол. След последния съдийски сигнал Илиев заяви, че „моряците“ са показали, че имат характер и са готови да се борят за всяка една топка.

Илиан Илиев допълни, че е доволен от факта, че тимът му е завършил един цикъл от мачове срещу водещите отбори у нас с победа. Той също така похвали играчите си за това, че са показали дух и желание.

"Показахме дух, желание"

„Играхме срещу един много добър отбор. Решихме да играем с двама нападатели. През първото полувреме можеше да направим по-добър преход в атака. Понякога късметът покрива. Важното в този мач е, че показахме изключително желание. Второто полувреме още в началото направихме няколко контраатаки”.

„Доволни сме, че направихме един цикъл от мачове срещу водещите отбори с победа. Показахме дух, желание. Поздравявам момчетата за тези неща. Отборът има характер и е готов да се бори за всяка една топка“, заяви Илиан Илиев.

ОЩЕ: Автогол реши битката между ЦСКА 1948 и Черно море, варненци направиха голяма услуга на Левски