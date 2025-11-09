Автогол реши битката между ЦСКА 1948 и Черно море, варненци направиха голяма услуга на Левски

Черно море излъга ЦСКА 1948 в двубой от 15-ия кръг на родната Първа лига и направи голяма услуга на лидера във временното класиране Левски. Срещата, която се игра на стадион „Витоша“ в Бистрица, завърши при резултат 1:0 за гостите от Варна. По този начин те не позволиха на „червените“ да скъсят дистанцията с Левски, които вчера отстъпиха пред ЦСКА във Вечното дерби с 0:1.
ЦСКА 1948 бе по-активният тим преди почивката
Домакините от ЦСКА 1948 стартираха по-активно срещата и създадоха две добри положения за гол. Борислав Цонев и Атанас Илиев обаче не успяха да намерят очертанията на вратата. Черно море отговори с опасен изстрел на Николай Златев, който се чукна в бранител на „червените“, но Петър Маринов внимаваше и спаси. До края на срещата двата тима си размениха по още една добра ситуация, но до гол не се стигна.
Краен резултат.Posted by FC CSKA 1948 on Sunday, November 9, 2025
Черно море спечели трите точки след автогол на домакините
В началото на второто полувреме ЦСКА 1948 можеше да открие резултата. Ударът на Елиас Франко обаче бе неточен. В 61-ата минута Черно море стигна до гол. Уеслен нахлу по крилото и стреля силно, топката се удари в бедрото на Пархоменко и влетя в мрежата на Петър Маринов. Само четири минути по-късно „червените“ можеха да изравнят, но ударът на Георги Русев от границата на наказателното поле срещна напречната греда.
ЦСКА 1948 получи право да изпълни фаул в 75-ата минута. Георги Русев стреля, но Кристиан Томов изби. До края на срещата тимът от Бистрица продължи да натиска съперника си в търсене на изравнителен гол, но такъв така и не падна и варненци се поздравиха с победата.
Класирането в Първа лига
След победата си Черно море събра 27 точки и заема четвъртото място във временното класиране в Първа лига. Същият актив има и третият Локомотив Пловдив. Лидер е Левски с 35 пункта. ЦСКА 1948 заемат втората позиция с 30.
По-рано през деня Славия победи Монтана след драматичен обрат в последните минути.