Автогол реши битката между ЦСКА 1948 и Черно море, варненци направиха голяма услуга на Левски

Черно море излъга ЦСКА 1948 в двубой от 15-ия кръг на родната Първа лига и направи голяма услуга на лидера във временното класиране Левски. Срещата, която се игра на стадион „Витоша“ в Бистрица, завърши при резултат 1:0 за гостите от Варна. По този начин те не позволиха на „червените“ да скъсят дистанцията с Левски, които вчера отстъпиха пред ЦСКА във Вечното дерби с 0:1.

ЦСКА 1948 бе по-активният тим преди почивката

Домакините от ЦСКА 1948 стартираха по-активно срещата и създадоха две добри положения за гол. Борислав Цонев и Атанас Илиев обаче не успяха да намерят очертанията на вратата. Черно море отговори с опасен изстрел на Николай Златев, който се чукна в бранител на „червените“, но Петър Маринов внимаваше и спаси. До края на срещата двата тима си размениха по още една добра ситуация, но до гол не се стигна.

Черно море спечели трите точки след автогол на домакините

В началото на второто полувреме ЦСКА 1948 можеше да открие резултата. Ударът на Елиас Франко обаче бе неточен. В 61-ата минута Черно море стигна до гол. Уеслен нахлу по крилото и стреля силно, топката се удари в бедрото на Пархоменко и влетя в мрежата на Петър Маринов. Само четири минути по-късно „червените“ можеха да изравнят, но ударът на Георги Русев от границата на наказателното поле срещна напречната греда.

ЦСКА 1948 получи право да изпълни фаул в 75-ата минута. Георги Русев стреля, но Кристиан Томов изби. До края на срещата тимът от Бистрица продължи да натиска съперника си в търсене на изравнителен гол, но такъв така и не падна и варненци се поздравиха с победата.

Класирането в Първа лига

След победата си Черно море събра 27 точки и заема четвъртото място във временното класиране в Първа лига. Същият актив има и третият Локомотив Пловдив. Лидер е Левски с 35 пункта. ЦСКА 1948 заемат втората позиция с 30.

По-рано през деня Славия победи Монтана след драматичен обрат в последните минути.