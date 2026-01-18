Бивш шеф на ЦСКА: Левски е фаворит за титлата, но борбата ще бъде сериозна

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира случващото се в българския футбол през последните няколко месеца. Той говори пред колегите от „БНТ“ като заяви, че Левски е фаворит за спечелване на титлата в Първа лига, но борбата за челото ще бъде изключително сериозна. Орманджиев също така бе категоричен, че ЦСКА се движи във възходяща линия и гради отбор за следващите няколко години.

Стоян Орманджиев допълни, че очаква в следващите дни ЦСКА да привлече поне още един нов футболист. По думите му това може да бъде най-качественото попълнение на „армейците“ по време на зимната пауза.

„Очаква в ЦСКА да дойде футболист в последния момент“

„Виждам една добра работа, говоря генерално за клуба. Изключително важно е и за старши треньора, който пое тима в комплицирана ситуация, затова много често говорим за тази подготовка, но е факт, че колкото по-рано имаш необходимите играчи, толкова по-добре, за да могат да се адаптират максимално бързи. Ако тази година ЦСКА тръгна с хендикап в първенството, ако целта е участие в Европа и евентуално спечелването на Купата, тези футболисти би трябвало да създадат ядро за следващите сезони, когато отборът ще играе мачовете си на новия стадион „Българския армия“.

„Радвам се, че сред новите има футболисти от Латинска Америка. Не ги познавам много добре, при тях адаптацията е много важна. Те пристигат тук когато времето е студено, а това е нова ситуация за тях. Новите играчи знаят какво да дадат на ЦСКА. Смятам, че тази селекция не е завършена. Очаквам да дойде футболист в последния момент, който може да е и най-качественият в селекцията“.

„Всички армейци имат място в клуба. Може би защитник ще пристигне, доколкото аз имам информация. Трудно е да привлечеш тези, които са ти първа опция в самото начало на трансферния период. Предполагам, че тепърва има нещо, което ще се развие и ще бъде положително за ЦСКА“.

Битката за титлата в Първа лига

„Критериите към ЦСКА са винаги много високи, червената общност е взискателна. Забелязва се едно разбиране, работи се в посока, в която всички в ЦСКА се надяват ЦСКА да има стадион, който да бъде дом на армейците. Дори неутралните зрители да се чувстват много добре там. Факт е, че „Българска армия“ беше много остарял. С новия стадион домакинството предимство ще бъде доста по-осезаемо. Стадионът ще бъде футболен тип – без писта, ще бъде перфектен за нуждите на отбора. Ще създаде обстановка за подкрепа на футболистите“.

„Левски е фаворит, но нашето първенство много пъти е доказвало, че си има своите особености. Но, почти винаги след такава дълга пауза отборите са коренно променени. Смятам, че всички отбори правят добра селекция, не само ЦСКА, но и останалите. Смятам, че втората част от шампионата ще бъде много интересна. Не вярвам някой да не е съхранил своите надежди, че няма да стане шампион. Факт е, че до момента Лудогорец не са изпадали в такава ситуация да изостават с такава разлика в първенството. Сега те трябва да се постараят доста, имат и участие в Европа, където имат реален шанс да продължат напред. Аз мисля, че дори и да не станат шампион, това няма да промени тяхното отношение към българското първенство. Те са свикнали с това темпо, не знам доколко мачът за Суперкупата ще бъде важен. Борбата ще бъде много сериозна“, каза Орманджиев.

