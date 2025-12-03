Лайфстайл:

Венци Стефанов развързва кесията: Извънредни премии в Славия за победа над Левски!

Извънредни премии са били обещани на футболистите на Славия. За целта те ще трябва да спечелят последното си шампионатно домакинство за календарната година – в четвъртък срещу Левски, разбра БГНЕС.

На президента Венцеслав Стефанов и компания им се иска най-накрая да приключи серията без победа над големия дразнител в „синьо“. В последните 5 срещи между отборите – Левски спечели 4, а останалата завърши 3:3 през миналата пролет насред „Герена“.

Статистиката е в полза на „сините“

Лидерът във временното класиране спечели последните си две гостувания в „Овча Купел“ – с 2:0 и 1:0. За последно през есента на 2022 г. Славия подчини столичния съперник у дома с 2:1.

Преди 10 години Венцеслав Стефанов пак раздаваше извънредни бонуси след успех над левскарите. Тогава на „белите“ победата им се услади, след като беше около 100-годишнината на съперника.

„Като победиш Левски винаги си доволен. Бихме ги по случай стогодишнината от първия мач. Били сме ги и преди 100 години, ще ги бием и сега, когато си решим”, обясни Стефанов.

В исторически план Славия изостава дори и като домакин срещу Левски – 18 победи, 26 ремита и 34 загуби в общо 78 шампионатни срещи, изиграни в „Овча Купел“.

