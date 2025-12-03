Спорт:

Ас на ЦСКА 1948: Не се задоволяваме само с резултатите - искаме да сме доминантни!

03 декември 2025, 11:47 часа 361 прочитания 0 коментара
Ас на ЦСКА 1948: Не се задоволяваме само с резултатите - искаме да сме доминантни!

Един от водещите футболисти на ЦСКА 1948 коментира представянето на тима през настоящия сезон. Става въпрос за юношата на Левски Борислав Цонев. 30-годишният атакуващ полузащитник говори пред колегите от „Диема“ като бе категоричен, че той и съотборниците му не се задоволяват само с резултатите, които постига тимът от Бистрица, а искат да доминират над съперника си във всеки един мач.

Както е известно, ЦСКА 1948 се представя доста добре от началото на сезона като заема второто място във временното класиране в Първа лига. Съставът на Иван Стоянов има 33 точки в актива си и е на 8 пункта от лидера Левски.

"Искаме да се подобряваме" 

„Срещу Берое имахме много шансове, които изпуснахме, а те с едно положение ни вкараха гол. Имаше леко напрежение при нас след последните негативни резултати, но радващо е, че победихме и се надявам, че срещу Септември и останалите мачове ще играем по-спокойно. Колкото и комбинации и ситуации да правиш, когато не вкараш, това тежи“.

ЦСКА ЦСКА 1948 Борислав Цонев

„За една седмица имаме три много важни мача. Ние искаме да се подобряваме. Не се задоволяваме само с резултатите. Искаме да сме доминантни срещу другите и да подобряваме играта си. Повечето мачове го показваме. Теренът в „Надежда“ ще е тежък, чака ни здрава битка със Септември и се надявам пак да спечелим“, заяви юношата на Левски.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Защитник на ЦСКА 1948: Щастлив съм да играя в Европа, имам важна роля в тима

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Купа на България Борислав Цонев ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес