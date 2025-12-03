"Непрекъснато натискат педала на нахалството - то вече придоби безобразни размери": Дончева за бъдещето на властта

"Управляващите непрекъснато натискат педала на нахалството. От есента това придоби безобразни размери". Това заяви пред БНР лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева в седмицата на едни от най-солидните протести срещу управляващите от десетилетия насам и след отказа им да подадат оставка.

"Като са решили да приключват влизането ни в еврозоната, би трябвало да се съсредоточат в това и да се откажат за няколко месеца от това да откраднат още нещо, още много и много. Само че те нямат такова мислене. Те са напуснати от инстинкт за самосъхранение, нямат страх, че някой може да ги бутне. Причината за това не е само, че те пребивават във високите слоеве на атмосферата и вече мозъкът им е сериозно разреден с празни триъгълници. От няколко години отчетливо се забелязва на терена на политическия анализ, че голямата част от появяващите се по медиите хора са "капарирани" от ГЕРБ и Делян Пеевски. Нормалният човек, който не знае кой на кого е и кой му плаща, му е много трудно да се ориентира какво е реалното положение на нещата. Когато обаче нахалството прехвърли границата, то става непоносимо и хората спират да се интересуват и спират да слушат", коментира Дончева.

Според нея хората вече очевидно не издържат. "Имам съмнение, че агитките, които потрошиха клуба на ГЕРБ и замеряха централата на Пеевски, даже Пеевски да им плаща, го мразят. Това е състояние, когато народът не може да бъде държан в някакви коловози, които някакви политици намират за разумни", категорична бе Татяна Дончева.

Още: "Дистанциране, прибиране": Борисов намекна за ново начало с Пеевски след протестите (ВИДЕО)

По думите ѝ все пак от недоволството на обществото ще спечели ПП-ДБ. "Смятам, че количеството хора, които излязоха, обстоятелството, че за първи път от 1996 г. виждам хора в провинцията, които излизат, и то в градове, които се считат за невъзможни за организиране на някакво политическо мероприятие - хората излизат, очевидно набрали много. Обстоятелството, че бизнесът също се включи, също е доказателство в тази насока".

"Въпросът е кога му е времето, как да се стигне до времето и какво да се направи за участие на нови формации. Какво ще остане от сегашното управляващо мнозинство - смятам, че едната част ще си отекат в канала", изказа мнението си лидерът на "Движение 21".

Още: "Полицията се справи много добре": Борисов е категорично против оставка на Митов (ВИДЕО)

Провокатори, полицаи, активни мероприятия

Полицаите стояха пред сградата на Пеевски, но не и пред клуба на ГЕРБ, отбеляза още тя. Според нея в подбора и подготовката на полицията има много сериозни пропуски. По думите ѝ това е резултат от дългогодишна селекция. Това трябва да бъде много спешно коригирано, очевидно не от сегашните хора, смята Татяна Дончева.

Според нея трябва да се отиде на избори към пролетта: "Това е въпрос на договаряне. Само че аз не виждам в сегашния парламент хора, които могат да седнат да говорят, както можеше да се говори през 90-те години - няма такива хора, няма такива политици, няма такъв капацитет и няма такава мисъл, всичко е емоция".

Още: "Ела тука, бе, мафия мръсна! Пред боклуци като теб не се навеждам": Мирчев и Пеевски в жесток скандал (ВИДЕО)

Ще трябва да се правят други комбинации, отбеляза тя и обясни: "Не харесвам импровизирани комбинации. Хората, формациите не се познават достатъчно, нямат достатъчно доверие, нямат достатъчно избистрена физиономия, а това е голям риск. Но ненавистта е толкова голяма, че ще трябва да се рискува".

"Ситуацията в политическия живот е толкова объркана, размазана, без липса на всякакъв политически капацитет, че няма как да компенсирате за месец - два такъв проблем", подчерта още Дончева.

Още: "Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": Нека главното Д да са децата ни