Двойно по-скъп риболовен билет от 2026 г.

Билетът за любителски риболов от 2026 г. ще струва 50 лева, а не 25 лева. Това съобщи директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Николай Георгиев. По думите му са актуализирани и останалите такси на Агенцията. "По новата тарифа за административните такси и услуги на ИАРА се работи от близо две години", допълни Георгиев. Той подчерта, че стойността на любителския билет например не е променяна от 2006 година.

Нови тарифи

"Новата тарифа на ИАРА предвижда увеличение на всички такси с между 50 и 100%. Цените бяха обсъдени в Министерството на земеделието, получиха валидация от финансовото министерство и одобрението на Министерския съвет", посочи Георгиев. По думите му на направеното обществено обсъждане на новата тарифа не е имало нито едно възражение – нито от браншови организации, нито от държавни институции, или граждани.

Той посочи още, че най-сериозните постъпления в бюджета са от любителските риболовни билети. "В момента килограм шаран на пазара струва средно 10 лева, което значи, че ако един рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс", коментира Георгиев, цитиран от БТА. И подчерта, че в същото време от служителите на ИАРА се очаква да излизат редовно на терен и да разполагат с високопроходими автомобили, дронове, бодикамери, бързоходни лодки.

Георгиев изрази задоволство, че с подкрепата на държавата всички служебни автомобили на Агенцията вече са оборудвани със звуков и светлинен сигнал. "Инспекторите имат право на специален режим на движение по републиканската пътна мрежа, да използват стоп-палки като на полицаите и да проверяват коли, когато има съмнения за нерегламентиран риболов, или превоз на риба или риболовни уреди. Инспекторите имат право и да задържат нарушители, особено ако проявяват агресия срещу тях, и да ги отвеждат в най-близкото районно полицейско управление", допълни директорът на ИАРА.

"Постигането на тези правомощия бе дълъг процес, но вече е завършен", посочи Георгиев. По думите му в края на ноември е приключило оборудването на последните автомобили на Агенцията и всички 40 брандирани автомобили имат звуков и светлинен сигнал. Служителите, които ще използват специален режим на движение по пътищата, преминаха курс за обучение в академиите на МВР в страната, допълни Георгиев. По думите му са подготвени 150 души, които са с инспекторски функции.