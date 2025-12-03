Изслушват Митов в парламента за бездействието на полицията на протеста (ВИДЕО)

Парламентът ще проведе утре изслушване на вътрешния министър Даниел Митов по повод последните протести срещу бюджета за 2026 година и цялостното управление на кабинета "Желязков". Искането е внесено от Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Министърът на вътрешните работи трябва да даде обяснения за действията и пропуските на Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на многохилядния протест в София в понеделник, 1 декември т.г., както и за случилото се след него. Още: "Полицията се справи много добре": Борисов е категорично против оставка на Митов (ВИДЕО)

Провокаторите

Столичната полиция прояви необяснимо бездействие пред агитките от провокатори, които ескалираха протеста след 22 ч. в центъра на София.

Групи от мъже, включително с черни качулки и маски, предвождани от организатори, започнаха да мятат бомбички и да къртят колчета и прегради от велоалеята на бул. "Дондуков" при кръстовището с бул. "Васил Левски". Още: "Ела тука, бе, мафия мръсна! Пред боклуци като теб не се навеждам": Мирчев и Пеевски в жесток скандал (ВИДЕО)

Изпотрошен беше и офис на ГЕРБ в район "Оборище", като едва не беше запален. Един от мъжете хвърли горящ стол в помещението, който други няколко души извадиха отново на улицата, за да не избухне пожар в жилищната сграда.