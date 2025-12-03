Войната в Украйна:

Изслушват Митов в парламента за бездействието на полицията на протеста (ВИДЕО)

03 декември 2025, 12:12 часа 209 прочитания 0 коментара
Изслушват Митов в парламента за бездействието на полицията на протеста (ВИДЕО)

Парламентът ще проведе утре изслушване на вътрешния министър Даниел Митов по повод последните протести срещу бюджета за 2026 година и цялостното управление на кабинета "Желязков". Искането е внесено от Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Министърът на вътрешните работи трябва да даде обяснения за действията и пропуските на Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на многохилядния протест в София в понеделник, 1 декември т.г., както и за случилото се след него. Още: "Полицията се справи много добре": Борисов е категорично против оставка на Митов (ВИДЕО)

Провокаторите

Столичната полиция прояви необяснимо бездействие пред агитките от провокатори, които ескалираха протеста след 22 ч. в центъра на София. 

Групи от мъже, включително с черни качулки и маски, предвождани от организатори, започнаха да мятат бомбички и да къртят колчета и прегради от велоалеята на бул. "Дондуков" при кръстовището с бул. "Васил Левски". Още: "Ела тука, бе, мафия мръсна! Пред боклуци като теб не се навеждам": Мирчев и Пеевски в жесток скандал (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изпотрошен беше и офис на ГЕРБ в район "Оборище", като едва не беше запален. Един от мъжете хвърли горящ стол в помещението, който други няколко души извадиха отново на улицата, за да не избухне пожар в жилищната сграда.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Даниел Митов протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес