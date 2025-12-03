Брожения в Сърбия: Властта иска да индоктринира учебниците

Планът на правителството в Сърбия да въведе т.нар. "национални учебници" предизвиква възмущение и критики, че властта се опитва да овладее образованието, използвайки го за политическа пропаганда.

Неправителствената организация "Edu Forum" призова депутатите да отложат гласуването днес на предложението за изменение на Закона за учебниците в сръбския парламент или директно да гласуват "против".

"Вярваме, че отлагането на гласуването е единственият начин законопроектът да бъде адекватно прецизиран и хармонизиран с принципите на съвременното образование, защото всеки друг ход би довел до регрес на образователната система", смятат от образователната структура, цитирана от "Данас".

"Това решение не допринася за подобряване на образователната система, нито за развитието на критично мислене сред учениците. Напротив, тази концепция носи риска от стандартизиране на нагласите и ограничаване на свободата на мисълта, което противоречи на целите на съвременното образование", се казва в позицията на организацията.

От "Edu Forum" се обявяват против и евентуалното въвеждане на монопол в търговията с учебници, което "би отдалечило Сърбия от европейските стандарти".

Проблемът - държавата ще издава единни учебници

Новата концепция за сръбските учебници има за цел за съхрани националната идентичност и да формира национално самосъзнание у учениците. Законовите промени също така са мотивирани от стремежа за развиване на чувство за принадлежност, уважение към майчиния език и поддържане на традициите.

Властите твърдят, че по този начин ще защитят правата на учениците и родителите, ще подобрят прозрачността при избора на учебници и ще осигурят механизми за предотвратяване на злоупотреби.

Предвижда се въвеждането на учебници с национално значение за началните училища по предметите Сръбски език, Сръбски език и литература, Околен свят, Природа и общество, История, География, Музика и художествена култура, както и учебници със специално значение за малцинствата.

Пакетът от национални учебници за началните училища ще бъде публикуван от едно-единствено публично издателство.

Източник: iStock

Патриотично образование по примера на Русия

Министърът на образованието Деян Вук Станкович обясни, че националният комплект учебници включва всичко, което обхваща духа и културата на една нация, и че идеята на държавата е образователната система да стане национално чувствителна и да създава национално самосъзнание сред учениците.

Като пример той даде концепцията, използвана от Русия.

"Руснаците изучават 3 вида история чрез образователния процес. Едната е обща история, втората е национална история и третата е история на военното дело. Това се прави, за да се формира у младежите национално съзнание, като идеята за борбата за свобода например", коментира Станкович.

Опасения за политическа индоктринация

Бившият просветен министър Сърджан Вербич е един от противниците на идеята. Според него държавните учебници нямат образователна ценност, а целят прокарване на определени политически и идеологически интереси. Той уточнява, че няма законова дефиниция на "национален интерес" и това отваря широко вратите на властта да прилагат свои тълкувания, които са им изгодни.

"Това е пореден опит на управляващата партия да внедри идеологията си по-дълбоко в образователната система", заяви Вербич.

"Всички знаем, че управляващата партия изобщо няма идеология. Те дори не са истинска партия, а просто група по интереси, чиито членове се грижат единствено за личната си изгода. Те нямат с какво да допринесат към националното образование", допълни той.

Атака срещу частните издателства

Асоциацията на издателите на учебници, учебни помагала и помагала на Сърбия , която обединява по-голямата част от частните издатели на училищна литература, също се обяви против. Те предупредиха, че този ход на властта единствено би навредил.

Въвеждането на националния пакет учебници е опит за "насилствено спиране на работата на образователните издателства чрез механизми, които не насърчават качеството, конкуренцията и развитието", смятат от асоциацията.