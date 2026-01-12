"Винаги ще почитам емблемата и ще пазя в сърцето си цялата обич, която получих в ЦСКА"

Дългогодишният вратар на ЦСКА Густаво Бусато излезе с емоционална публикация в социалните мрежи, в която се сбогуава с "армейците". Той обобщава най-добрите си моменти с "червените" - паметните мачове в европейските клубни турнири, но не пропуска и личното - раждането на дъщеря му. Бразилецът обещава, че винаги ще почита емблемата и ще пази в сърцето си цялата обич, която е получил в ЦСКА. Стражът е чужденецът с най-много мачове в историята на столичния гранд – общо 204.

Постът на Бусато в социалните мрежи

"Днес слагам край на една глава от живота си. Почти 7 години живеех интензивно за ЦСКА. Всеки път, когато стъпвах на терена, оставях не само работата си, но и сърцето си. Днес, с тежко сърце, се сбогувам, но с истината, че винаги съм се стремял да дам най-доброто от себе си. Тук семейството ми растеше, роди се дъщеря ми и аз също се развивах. Получих невъобразими благословии. Играх на европейски първенства срещу велики отбори, мачове и квалификации, които ще останат в историята, не само моята, но и на клуба.

Станах чуждестранният играч с най-много мачове за клуба, в допълнение към други рекорди, които постигнах с помощта на моите съотборници. Винаги ще пазя в сърцето си цялата обич, която получих тук, особено от децата, които ме гледаха по най-искрения си начин. Спомените ще бъдат запазени и записани завинаги; никой не може да изтрие това.

Благодаря на Бог, без Него нищо от това нямаше да е възможно, на всички играчи, треньорски щаб и служители през всичките години, които работиха тук, и на приятелите, които създадох в тази страна, които ще нося със себе си цял живот. И винаги ще бъда благодарен, защото ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства. И тази емблема винаги ще бъде почитана от мен", написа Бусато.

