Защитник на ЦСКА 1948: Щастлив съм да играя в Европа, имам важна роля в тима

Защитникът на ЦСКА 1948 Диего Медина определено е едно от успешните летни трансфери и се утвърди като титуляр в отбора на Иван Стоянов. След като участва в двата мача на Боливия в Азия срещу Република Корея и Япония, Медина се завърна в състава на своя отбор в България.

В мача от миналия уикенд, защитникът беше титуляр и капитан на ЦСКА 1948 София в важната победа с 2:1 над Берое, която изведе отбора му на второ място в efbet Лига с 33 точки. За престоя си в България, адаптацията, а също така и целите с ЦСКА 1948 боливийският защитник говори пред сайта ocuriosodofutebol.com.br.

Диего Медина е амбициран да помогне на ЦСКА 1948 да изпълни целите си

„Много съм щастлив, че отново спечелихме в първенството, след като наредихме няколко неудачи. Имахме нужда от този резултат, за да възвърнем самочувствието си и да имаме малко повече спокойствие в следващите мачове“, започна Медина, който е на 23 години. Изиграл е 13 мача, от които в 11 е бил титуляр.

„Изключително съм щастлив от възможността да играя в Европа и съм доволен от шанса, който ми дава ЦСКА 1948. Но най-много се радвам за това, че имам важна роля в отбора. Искам да помогна на ЦСКА 1948 София да постигне целите си през сезона“, заключи играчът.

Следващият мач е в сряда (3-и декември) срещу Септември като гост в 18-ия кръг на първенството на страната.

