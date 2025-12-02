Херо копира Жозе Моуриньо: Ако можех, щях да сменя 10 футболисти!

Наставникът на Ботев Пловдив Димитър Димитров - Херо не остана доволен от показаното от полевите му футболисти в двубоя срещу Арда Кърджали. "Канарчетата" завършиха при резултат 0:0 при визитата си на Арда, а в Играч на мача се превърна вратарят Даниел Наумов, който предотврати загуба за тима на Херо. А след мача Димитър Димитров направи интересно изказване в стила на Жозе Моуриньо.

"Единственото хубаво е точката"

Преди дни Моуриньо каза, че е направил 4 смени на почивката, но искал да направи 9 в мач на Бенфика. Сега Херо заяви нещо подобно, като на почивката на мача с Арда също направи две промени. "На фона на играта съм доволен от резултата. Имахме ден по-малко за възстановяване. Някои дори не са водели подготовка. Очаквах това. Единственото хубаво е само точката", заяви Димитров след мача.

"Няма как да съм доволен в такива мачове. Ако имах възможност, щях да направя десет смени. Притеснява ме липсата на скорост в нашия отбор. Няма как да направим преход. Адаптацията ми върви нормално. От трите мача, които изиграхме, това беше най-слабият мач. Беше очаквано за мен, тъй като имахме малко време за възстановяване. Търся баланс в защита, тъй като сме отборът, който получава най-много голове", добави още той.

Ето и как се разви срещата Арда - Ботев Пловдив.