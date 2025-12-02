Нанков каза какво липсва на Монтана, Генчев съжалява за наказанието на ключов играч

Анатоли Нанков и Станислав Генчев дадоха своите мнения след двубоя между Монтана и Локомотив София от 18-ия кръг на Първа лига. Старши треньорът на тима от Северозападна България отбеляза липсата на опит във възпитаниците си, както и на майсторство и класа в завършващата фаза. От своя страна наставникът на столичните "железничари" изрази съжалението си за червения картон на стълба в защита Райън Бидунга.

Нанков и Генчев след Монтана - Локо София

„Лошото е, че не печелим точки и не може да победим. Не знам на какво да си го обясня. Може би на липсата на опит в играчите. На това го отдавам, че ни липсва малко майсторство и класа в завършващата фаза. Не може от четири удара да получим два гола. Нашият отбор играе офанзивен футбол, но може би и днес майсторството на Делев се оказа решаващо", заяви Нанков след загубата на Монтана от Локо София.

Трудна победа на тежкия терен на "Огоста" 🔴⚫️ Posted by ФК Локомотив София 1929 on Tuesday, December 2, 2025

„Дребни детайли пречат на нашия отбор да спечелим точки. Ботев Враца се представя добре през тази година. Взеха доста качествени футболисти, които са играли и в националния отбор. Дано момчетата превъзмогнат тази загуба и момчетата отидат да играят с нужното настроение“, каза още той.

„На мен ми се искаше въобще да не е наказан, но получи жълт картон, беше ясно, че ще получи наказание два мача. Искаше ми се да завършим мача напарвно. Ще играе с ЦСКА, но осемте му картона остават, това е лошо. Може би в началото на следващия сезон ще се наложи да пропусне два мача, което не е добре за него. Доста време наблюдавам подобрение при тях, привлякоха 20-21 футболисти, трябва им време. Ботев Пловдив е клуб с голяма фенска маса, целите са големи“, гласеше коментарът на Станислав Генчев.

