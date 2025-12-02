Най-титулуваният тим в Полша не се отказва от звезда на ЦСКА

Най-титулуваният отбор в Полша не се отказва от звезда на ЦСКА. Става въпрос за гранда Легия Варшава, който иска да привлече нападателя на „армейците“ Йоанис Питас. Това съобщиха медиите в страната. Както е известно, Легия искаше да вземе национала на Кипър още през миналата зима, но тогава офанзивният футболист реши да продължи кариерата си в състава на „червените“ от София.

Легия Варшава проявява сериозен интерес към Йоанис Питас

Според информациите в полските медии ръководството на Легия продължава да следи изкъсо ситуацията с Йоанис Питас и да го иска в редиците на тима. За момента обаче не е ясно дали клубът от Варшава ще изпрати официална оферта за правата на нападателя. Дори и това да се случи, от ЦСКА ще искат много сериозна сума, за да се разделят с един от най-добрите си състезатели, който е оценен от портала „Transfermarkt“ на 2,5 милиона евро.

Кипърският национал е един от най-важните играчи в състава на ЦСКА

Йоанис Питас пристигна в ЦСКА в началото на февруари 2025 година от шведския АИК Стокхолм. Тогава „армейците“ платиха 1,2 милиона евро, за да го вземат. Кипърският национал се адаптира отлично към тима на „червените“ и българския футбол като се превърна във водещ играч на родния гранд. До момента 29-годишният офанзивен състезател има на сметката си общо 40 мача за ЦСКА, в които се е отличил с 16 попадения. Той също така е направил и пет асистенции. Питас има договор с „армейците“ до лятото на 2028-ма.

