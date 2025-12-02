Любопитно:

Даниел Наумов спря Арда и донесе точка на Херо в труден мач в Кърджали

Отборите на Арда и Ботев Пловдив завършиха 0:0 във втората среща от 18-ия кръг на efbet Лига. Играч на мача стана стражът на гостите Даниел Наумов, който се отличи с няколко добри намеси в срещата, за да донесе точка на тима на Димитър Димитров - Херо. В класирането Арда, който записа второ поредно нулево равенство, е на девето място, а Ботев на десето, като двата състава имат в актива си по 21 точки. Срещата започна лошо за гостите, след като Тодор Неделев получи контузия на загрявката и не успя да се появи в игра.

Домакините имаха две голови положения през първите 45 минути. Първо в 36-ата Бирсент Карагарен центрира от корнер и бившият национал на Азербайджан се извиси над защитниците на Ботев, но ударът му с глава бе неточен. Малко по-късно Даниел Наумов не се намеси убедително след центриране в наказателното поле, Патрик Луан не успя да стреля с глава, топката се озова в Андре Шиняшики, но бразилецът стреля слабо и стражът на пловдивчани улови.

Играчите на Арда пропуснаха две добри възможности да открият резултата и в началото на втората част, след като Андре Шиняшики не успя да оползотвори добро подаване на Лъчезар Котев и стреля покрай вратата. След това Наумов отрази опасен удар именно на Котев.

В 57-ата минута съдията Драгомир Драганов първо отсъди дузпа за домакините, а след това отмени решението си. Густаво Каскардо центрира в наказателното поле, Патрик Луан засече с глава центриране отдясно, но Наумов изби. Първи до топката стигна Бирсент Карагарен и в опита си да го спре Николай Минков извърши нарушение. Драганов посочи бялата точка, но секунди по-късно промени решението си, тъй като бившият играч на Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 беше в положение на засада. 

В следващия кръг на 6 декември Ботев Пловдив гостува на Локомотив София, а Арда ще има визита на Локомотив Пловдив. По-рано през деня Локо София постигна победа с гол на станалия баща Спас Делев.

