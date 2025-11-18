Вторият във Втора лига отрече за сливане с клуб от елита

След като колегите от „Мач Телеграф“ обявиха, че Спартак Варна, който е във финансова криза, се подготвя да се слее с втородивизионния Фратрия, голяма част от футболната общност у нас остана изненадана. Според информацията сливането трябваше да се случи след Нова година, като с това се очакваше да приключат финансовите проблеми на отбора от Първа лига. Но ръководството на Фратрия излезе с официална позиция, с която отрича да има планове за евентуално обединение на двата клуба.

Ръководството на Фратрия: „Клубът върви по свой собствен път, със своя визия и цели“

Ето и какво написаха от клуба: „Днес в публичното пространство се появиха коментари, свързани с бъдещето на Фратрия. Бихме искали спокойно и ясно да внесем уточнение. Фратрия и Спартак Варна имат добри и коректни партньорски отношения, което е напълно естествено за два клуба, които работят за развитието на футбола в региона. В същото време е важно да подчертаем, че Фратрия върви по свой собствен път, със своя визия и цели, а Спартак Варна – по свой път. Двата клуба функционират независимо един от друг и не се обсъжда обединение“.

Фратрия има над двойно повече точки от Спартак Варна

В Първа лига Спартак Варна е на 10-то място след 15 изиграни мача, в които спечели 16 точки – 3 победи, 7 равенства и 5 загуби. А във Втора лига Фратрия се бори за влизане в елита. Отборът спечели 34 точки и е на второто място след изиграването на първите 15 мача от шампионата – 11 победи, 1 равенство и 3 загуби. Пред тях е Дунав Русе, който има 41 точки и все още е непобеден в първенството.

