"Въобразява си, че управлява БФС": Илиян Филипов скочи на собственика на Локо Пловдив

02 ноември 2025, 13:14 часа 498 прочитания 0 коментара
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов излезе с остра позиция срещу собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски след ексцесиите в дербито. Двамата се изказаха един за друг непосредствено след срещата на "Лаута", която бе прекратена заради инцидент с вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов. Както е известно, съдията свири край на мача след 41-а минута, когато фенове на "смърфовете" уцелиха с бутилка в главата стража пред трибуна "Бесика".

Филипов излезе с позиция срещу Крушарски и призова за справедливост от БФС

След близо 20-минутен разговор между главния съдия Драгомир Драганов, изпълнителния директор на Локомотив Тома Цилев и Илиян Филипов, срещата беше прекратена. Това никак не допадна на щаба на домакините, които настояваха Ботев да извърши смяна и мачът да се доиграе. Собственикът Христо Крушарски също беше бесен от развитието на събитията. Той обвини Даниел Наумов в симулация, тъй като бутилката го е ударил по рамото, и заплаши, че ще направи всичко възможно Ботев да изпадне във Втора лига. 

Филипов не остана доволен от думите на колегата му и излезе с остра позиция. Според него Крушарски е забравил къде се намира и си въобразява, че управлява Българския футболен съюз. Филипов защити вратаря на "канарчетата", обясни състоянието му и призова за справедливост от страна на родната централа. Снимката на публикацията доказва, че бутилката се приземява на главата на Наумов, а не на рамото, както Крушарски твърди.

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, Даниел Наумов

Ето какво написа Филипов:

"След като мачът бе прекратен заради инцидент, при който вратарят на Ботев – Даниел Наумов – бе ударен с бутилка в главата, последваха абсурдни изказвания от страна на Христо Крушарски. Този човек си позволи да нарече нашите футболисти с обидни думи, да обвинява Наумов в симулация и дори да заяви, че ще "направи така, че Ботев да отиде в Б група". Явно г-н Крушарски е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФС и решава кой отбор къде ще играе.

Според него бутилката била ударила вратаря "в рамото"… Г-н Крушарски, има огромна разлика между рамо и глава! Даниел Наумов беше в състояние на комоциум, а медицинският екип категорично забрани той да продължи участието си в срещата. Без значение от цветовете, няма нищо по-срамно от това да се подиграваш с контузен футболист. Очакваме с решението си БФС най-после да раздаде справедливост при подобни ситуации. Здравето на футболистите и хората е преди всичко – подобни прояви са недопустими!", написа финансовият благодетел на "канарчетата".

