Войната в Украйна:

"Рана по лицето на българския футбол": Асоциацията на българските футболисти взе страна по "инцидента" в Пловдив

02 ноември 2025, 11:57 часа 391 прочитания 0 коментара

От Асоциацията на българските футболисти излязоха с остра позиция за случилото се по време на пловдивското дерби от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата между отборите на Локомотив и Ботев на "Лаута" бе прекратена, след като фенове на домакините уцелиха вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов с бутилка в главата в 41-а минута. Последваха сериозни престрелки между собствениците на двата клуба, както и позиции по случая. Българският футболен съюз все още не е взел решение.

АБФ с позиция по случая с Даниел Наумов

Сега от АБФ коментираха грозните сцени, като написаха, че това не е просто "инцидент", а "рана по лицето на българския футбол". Срещата се изигра на 1 ноември - Денят на народните будители, но сцените в Пловдив бяха далеч от всякаква проява на просвета и уважение. От асоциацията осъдиха това поведение и призоваха всички клубове, фенове и институции за промяна.

ОЩЕ: След фенската глупост и оттеглянето на Ботев: Какво пише в правилника на БФС?

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

Позицията на Асоциацията на българските футболисти:

"Днес, в Деня на народните будители – ден, в който честваме духовността, просвещението и силата на знанието, българският футбол отново беше потопен в сянката на агресията. Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратено преждевременно след позорен инцидент, при който вратарят на Ботев, Даниел Наумов, бе ударен с предмет, хвърлен от трибуните. Това не е просто "инцидент". Това е рана по лицето на българския футбол, по труда и достойнството на стотици момчета, които всеки ден влагат сърце и усилия, за да вдъхновяват децата да обичат спорта.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

АБФ категорично осъжда всяка форма на насилие по футболните терени – независимо от цвета на фланелката. Нашите стадиони трябва да бъдат места на уважение, страст и спортен дух, а не арени на омраза и безумие. Призоваваме всички клубове, фенове и институции да застанат заедно зад усилията за промяна на културата по трибуните. Да върнем футбола там, където му е мястото – в сърцето на хората, а не в хрониките на скандалите. В ден като днешния, когато почитаме будителите на нацията, нека си припомним, че истинското възпитание и пример започват от терена – от уважението към играта, към съперника и към човешкия живот."

ОЩЕ: От Ботев Пловдив призоваха БФС да им отсъди служебна победа заради грозния инцидент с Наумов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Ботев Пловдив Първа лига локо пловдив
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес