"Рана по лицето на българския футбол": Асоциацията на българските футболисти взе страна по "инцидента" в Пловдив

От Асоциацията на българските футболисти излязоха с остра позиция за случилото се по време на пловдивското дерби от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата между отборите на Локомотив и Ботев на "Лаута" бе прекратена, след като фенове на домакините уцелиха вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов с бутилка в главата в 41-а минута. Последваха сериозни престрелки между собствениците на двата клуба, както и позиции по случая. Българският футболен съюз все още не е взел решение.

АБФ с позиция по случая с Даниел Наумов

Сега от АБФ коментираха грозните сцени, като написаха, че това не е просто "инцидент", а "рана по лицето на българския футбол". Срещата се изигра на 1 ноември - Денят на народните будители, но сцените в Пловдив бяха далеч от всякаква проява на просвета и уважение. От асоциацията осъдиха това поведение и призоваха всички клубове, фенове и институции за промяна.

Позицията на Асоциацията на българските футболисти:

"Днес, в Деня на народните будители – ден, в който честваме духовността, просвещението и силата на знанието, българският футбол отново беше потопен в сянката на агресията. Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратено преждевременно след позорен инцидент, при който вратарят на Ботев, Даниел Наумов, бе ударен с предмет, хвърлен от трибуните. Това не е просто "инцидент". Това е рана по лицето на българския футбол, по труда и достойнството на стотици момчета, които всеки ден влагат сърце и усилия, за да вдъхновяват децата да обичат спорта.

АБФ категорично осъжда всяка форма на насилие по футболните терени – независимо от цвета на фланелката. Нашите стадиони трябва да бъдат места на уважение, страст и спортен дух, а не арени на омраза и безумие. Призоваваме всички клубове, фенове и институции да застанат заедно зад усилията за промяна на културата по трибуните. Да върнем футбола там, където му е мястото – в сърцето на хората, а не в хрониките на скандалите. В ден като днешния, когато почитаме будителите на нацията, нека си припомним, че истинското възпитание и пример започват от терена – от уважението към играта, към съперника и към човешкия живот."

