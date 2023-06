Възможно ли е: Левски с оферта към крило на Арсенал?

Новината буди интерес, тъй като нейният източник - Рийд, е работил в авторитетните издания, сред които "The Athletic", "Manchester Echo" и "Evening Post". Също така Нелсън вече има опит в чужбина. През сезон 2018/19 бе пратен под наем в Хофенхайм, където записва 23 мача и вкарва 7 гола. През 2021/22 пък се подвизава за Фейенорд. Там участва в 21 двубоя и бележи 2 пъти.

ОЩЕ: По стъпките на брат си: Датският Мидтиланд с интерес към Анди Краев

Фланговият играч е резерва в състава на Микел Артета. За изминалата кампания се включи в 11 срещи на "артилеристите" във Висшата лига. В тях се отчете с 3 попадения и 2 асистенции. Носител е на Купата на Англия, както и шампион за юноши с екипа на лондончани.

ОЩЕ: 365 дни до ЕВРО 2024: Германия вече "знае" докъде ще стигне в турнира?!

Очаквайте в Actualno.com: 4 спортни рубрики, които не трябва да изпускате

Levski Sofia have submitted a bid to Arsenal for winger Reiss Nelson. #Arsenal #LevskiSofia