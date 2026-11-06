Дебютен гол на "Герена" реши столичното дерби на дъното в Първа лига

Отборът на Септември София постигна минимален успех с 1:0 над Локомотив София по старта на 13-и кръг в Първа лига. Единственото попадение в двубоя, който се изигра на стадион "Георги Аспарухов" бе дело на Педро Ферейра, за който това е първо за клуба. С този успех "септемврийци" отлепиха от дъното в класирането и се изкачиха на 11-о място. Столичните "железничари" пък остават на предпоследната позиция с актив от 9 точки.

Септември с трети успех за сезона

Футболистите на Локомотив София се ориентираха бързо и започнаха по-активно, като в самото начало Спас Делев тества реакциите на Владимир Илиев, който се справи добре. "Септемврийци" отговориха с два неуспешни опита на Никола Фонтейн. Играта беше доста равностойна, като последва нова важна намеса на Илиев. Двата тима си размениха по един неточен удар и така в крайна сметка се оттеглиха при нулево равенство на почивката.

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Това се промени в самото начало на втората част. В 49-а минута Борислав Стоичков стреля от воле след центриране на резервата Педро Игор. Вратарят на столичните "железничари" успя да спаси, но топката попадна в Педро Ферейра, който вече не му остави шанс и отбеляза първия си гол с екипа на Септември. Малко след това се откри много добър шанс пред Локо София да изравни. Това се случи в 60-а минута, когато Адил Тауи преодоля съперниковата защита и стреля, но Илиев се намеси подобаващо и изчисти. В оставащите минути не се стигна до други реални опасности и така футболистите на Септември София се поздравиха с успеха и трите точки.

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