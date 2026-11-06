Българин стана финансов директор на Международната федерация по кореспондентен шахмат

Българинът Тодор Пламенов Тодоров е назначен за финансов директор на Международната федерация по кореспондентен шахмат (ICCF). Решението е обявено официално от световната централа на 5 ноември 2026 година. Според Българската асоциация по кореспондентен шахмат (БАКШ) това е първият случай, в който българин заема подобна позиция в ръководството на международната организация.

Тодор Тодоров поема финансовото управление на ICCF

Назначението е направено след процедура по подбор, включваща разглеждане на кандидатури и интервюта. От федерацията посочват професионалния опит на Тодоров в областта на финансовото управление, счетоводството, бюджетирането и организационната дейност.

Като финансов директор българинът ще отговаря за контрола върху финансовите дейности на ICCF, координирането на годишните отчети и одитните процедури. Той ще предоставя и експертни становища по финансови въпроси на Изпълнителния съвет и Конгреса на организацията.

Тодоров е родом от Плевен, откъдето е и президентът на Българската асоциация по кореспондентен шахмат Петьо Маринов.

Международната федерация по кореспондентен шахмат е основана през 1951 година и организира състезания, при които шахматистите играят от разстояние, като днес ходовете се разменят основно чрез специализирана онлайн платформа.