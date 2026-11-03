ЦСКА премести мач с коварен съперник, столичен клуб ще домакинства на "Герена"

Спортно-техническа комисия към Българския футболен съюз обяви интересни промени в програмата на Първа лига. Срещата между ЦСКА и Дунав Русе, насрочена за 29 ноември, ще бъде преместена на 1 декември, вторник, от 18:30 часа. Причина за промяната е искане на "армейците" заради участието им в основната фаза на Лигата на конференциите. На 26 декември тимът на Маркус Гиздол ще посрещне турския Трабзонспор на стадион "Българска армия".

Септември София ще посрещне Локомотив София на "Герена"

Промяна в датата има и за срещата между Берое и Вихрен от Втора лига. Двата тима ще се изправят един срещу друг в Стара Загора в неделя, 15 ноември, от 15:30 часа, вместо в събота, 14 ноември. Най-интересната част от позицията на Спортно-техническата комисия бе новината, че отборът на Септември София ще бъде домакин на Локомотив София на стадион "Георги Аспарухова". Двубоят ще се изиграе в неделя, 15 ноември. Левски няма мач през въпросния уикенд.

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"По искане на ПФК ЦСКА Сф на основание чл. 44, ал. 1 буква а/ и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от XVI ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ФК Дунав от Русе Рс и ПФК ЦСКА Сф, по програма на 29.11/неделя/2026 г., ще се играе на 01.12/вторник/ от 18.30 ч.

Поради заетост на стадион Берое, срещата от XVI ти кръг на ВПФЛ/Mr Bit/, между отборите на ПФК Берое СЗ и ФК Вихрен, по програма на 14.11/събота/2026 г, ще се проведе на 15.11/неделя/ 2026 г. от 15:30 ч.

По искане на НСБ и поради натоварения график на стадион "Васил Левски", срещата от XIII -ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК Септември София и ФК Локомотив 1929 София, ще се играе по програма на 06.11/петък/2026 г. от 17.00 часа, на стадион "Георги Аспарухов", гласи позицията на БФС.

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