Ас на ЦСКА оглави две престижни класации на УЕФА

Полузащитникът на ЦСКА Стефано Сенси се откроява като един от най-ефективните футболисти в Лигата на конференциите след изиграването на първите три кръга от основната фаза. Италианецът оглавява две индивидуални класации на УЕФА – по асистенции и по изпълнени корнери. Сенси има три голови подавания до момента, а от ъглов удар е центрирал общо 17 пъти. Така халфът е сред най-активните играчи в турнира и има ключов принос за атакуващата игра на "червените".

Стефано Сенси блести в Лига на конференциите

В отборната статистика ЦСКА заема десетото място по общ брой отправени удари. "Армейците" са нанесли 48 изстрела към противниковите врати - толкова, колкото има и следващият им съперник в турнира Трабзонспор. В индивидуалната класация Леандро Годой е сред най-активните футболисти пред гола. Нападателят дели третата позиция с 12 отправени удара.

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Статистиката на УЕФА показва и някои слабости в представянето на ЦСКА. Футболистите на отбора са попаднали в положение на засада седем пъти в първите три срещи, което им отрежда петото място в тази негативна класация. "Армейците" са девети и по извършени нарушения с общо 43 фаула. По изтърпени нарушения обаче заемат 16-ата позиция със 37.

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