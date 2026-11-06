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След загубата на междинните избори: Тръмп остава без един от най-силните си съюзници в Белия дом

06 ноември 2026, 21:34 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
След загубата на междинните избори: Тръмп остава без един от най-силните си съюзници в Белия дом

„Макар че ролята ми може да се променя, моята отдаденост към президента и мисията никога няма да отслабне“. Така досегашният началник на кабинета в Белия дом Сузи Уайлс обяви, че напуска поста. Според информациите, тя е отстранена от самия Тръмп след тежката загуба на междинните избори на републиканците в САЩ.

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„Днес е последният ми ден като началник на кабинета на Белия дом. Служенето на президента Тръмп в Белия дом беше честта на живота ми. Гордея се толкова, че съм била част от това, което постигнахме заедно – от укрепването на нашата граница и намаляването на данъците до подсилването на нашата икономика и поставянето на Америка на първо място. От всичко най-много съм благодарна на изключителните хора, с които имах привилегията да работя рамо до рамо. Макар че ролята ми може и да се променя, моята отдаденост към президента и мисията никога няма да се измени“, написа Уайлс на профила си в социалната мрежа X.

За евентуалната й оставка се заговори още във вторник, когато станаха ясни катастрофалните резултати за републиканците на междинните избори в САЩ. Според мнозина, Уайлс е била от най-верните съюзници на Тръмп и до последно е уверявала както президента, така и хората от партията около него, че победата е сигурна. Тя ще бъде заменена на поста от нейния заместник Стивън Милър.

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В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп похвали работата на Уайлс, определяйки я като „изключителна", и обяви, че тя ще се присъедини към структурата „Политически операции на Тръмп".

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69-годишната Уайлс е смятана за една от най-влиятелните фигури в администрацията на Тръмп и за човек, особено близък до американския президент. По-рано този месец, когато беше попитан дали Уайлс може скоро да бъде заменена, Тръмп заяви, че това е „напълно изключено". „Сузи е тук и ще остане още дълго време", каза той. През март тази година Уайлс беше диагностицирана с рак на гърдата. Тя премина лечение и през септември, шест месеца по-късно, тя обяви, че заболяването й е в ремисия.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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