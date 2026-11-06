След загубата на междинните избори: Тръмп остава без един от най-силните си съюзници в Белия дом

„Макар че ролята ми може да се променя, моята отдаденост към президента и мисията никога няма да отслабне“. Така досегашният началник на кабинета в Белия дом Сузи Уайлс обяви, че напуска поста. Според информациите, тя е отстранена от самия Тръмп след тежката загуба на междинните избори на републиканците в САЩ.

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„Днес е последният ми ден като началник на кабинета на Белия дом. Служенето на президента Тръмп в Белия дом беше честта на живота ми. Гордея се толкова, че съм била част от това, което постигнахме заедно – от укрепването на нашата граница и намаляването на данъците до подсилването на нашата икономика и поставянето на Америка на първо място. От всичко най-много съм благодарна на изключителните хора, с които имах привилегията да работя рамо до рамо. Макар че ролята ми може и да се променя, моята отдаденост към президента и мисията никога няма да се измени“, написа Уайлс на профила си в социалната мрежа X.

Today is my last day as White House Chief of Staff. Serving President Trump in the White House has been the honor of a lifetime. I’m so proud to have been a part of what we’ve accomplished together from securing our border and cutting taxes to strengthening our economy and putting America First. More than anything, I’m grateful for the extraordinary people I’ve had the privilege of working alongside. While my role may be changing, my commitment to the President and the mission never will. — Susie Wiles (@SusieWiles47) November 6, 2026

За евентуалната й оставка се заговори още във вторник, когато станаха ясни катастрофалните резултати за републиканците на междинните избори в САЩ. Според мнозина, Уайлс е била от най-верните съюзници на Тръмп и до последно е уверявала както президента, така и хората от партията около него, че победата е сигурна. Тя ще бъде заменена на поста от нейния заместник Стивън Милър.

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В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп похвали работата на Уайлс, определяйки я като „изключителна", и обяви, че тя ще се присъедини към структурата „Политически операции на Тръмп".

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69-годишната Уайлс е смятана за една от най-влиятелните фигури в администрацията на Тръмп и за човек, особено близък до американския президент. По-рано този месец, когато беше попитан дали Уайлс може скоро да бъде заменена, Тръмп заяви, че това е „напълно изключено". „Сузи е тук и ще остане още дълго време", каза той. През март тази година Уайлс беше диагностицирана с рак на гърдата. Тя премина лечение и през септември, шест месеца по-късно, тя обяви, че заболяването й е в ремисия.

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