Близък на Никола Цолов подхрани слуховете за титулярно място във Формула 1 догодина

Титулярният пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад подхрани слуховете за бъдещето на Никола Цолов във Формула 1. Както е известно, българинът води битка с Лиам Лоусън за второто място в отбора през следващия сезон. През последните дни слуховете около двамата се засилиха, а Линдблад допълнително завърза интригата. Той излезе с публикация, на която беше написал как двамата приятели са преминали от състезания в картинга към състезания във Формула 1. В рамките на минути той добави, че е имал предвид първата свободна тренировка на Гран при на Мексико Сити, която се състоя шест дни по-рано.

Лидблад с много интересна публикация

Линдблад си спомняше дните им в картинга и отбелязваше колко далеч са стигнали и двамата. Но първият текст под снимката не съдържаше никаква препратка към Мексико или първата свободна тренировка, което остави място за много по-широко тълкуване: че двамата ще споделят пистата като съотборници във Формула 1 на пълно работно време. Тъй като Рейсинг Булс все още не е обявил нито един от пилотите си за 2027 година, това би означавало разкриване на цялата двойка.

ОЩЕ: Световен шампион във Формула 1 посъветва Рейсинг Булс да не повишава Никола Цолов

ARVID JUST POSTED IMPLYING TSOLOV IS JOINING HIM IN VCARB??? https://t.co/Z6rjucLSlt — Ara ⁶³₅₁ (@AraElentari) November 5, 2026

Детайлът, който Линдблад добави, беше конкретен. Той се позоваваше на 30 октомври в Мексико Сии, когато Цолов се присъедини към него на пистата през първия час от уикенда на Гран при. И двамата караха за Рейсинг Булс в тази сесия. Преработеният текст обвърза публикацията със събитие, което вече се беше случило, докато решението на отбора за следващия сезон остава необявено. Мексико беше първото участие на Българския лъв с настоящия болид на Рейсинг Булс по време на уикенд от Гран при, като той завърши 12-ти в първата свободна тренировка, само на 0.126 секунди зад Линдблад. Цолов вече беше в надпреварата за състезателно място, преди да кара в Мексико. Шефът на отбора Алън Пърмейн беше определил Линдблад, Лоусън и Цолов като тримата кандидати за двете места.

ОЩЕ: Огромна новина за бъдещето на човека, който ще вземе решението за Никола Цолов