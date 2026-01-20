Звезда на ЦСКА 1948 втрещи: Определени решения на администрацията тровят отбора

Една от звездите на ЦСКА 1948 направи доста любопитно изказване свързано с атмосферата в отбора. Става въпрос за голмайстора на състава от Бистрица Мамаду Диало. Централният нападател говори пред колегите от „Спортал“ като сподели, че атмосферата в тима е много добра и футболистите се разбират отлично, но администрацията трови отбора. Той обаче не конкретизира какво точно има предвид.

Диало също така бе категоричен, че се чувства отлично в София. Той дори знае и няколко думи на български. Офанзивният футболист, който в момента е голмайстор на Първа лига с 11 попадения, колкото има и халфът на Лудогорец Ивайло Чочев, коментира и конкуренцията за челните места в първенството.

ОЩЕ: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО)

Мамаду Диало коментира и битката за титлата

„Атмосферата и единността на футболистите е добра, но определени решения на администрацията тровят отбора. Всички играчи в клуба ме наричат МамаГол. На български знам „Да“, „Добре“, „Как си?“, „К'во става?“. Харесвам града, защото атмосферата е много хубава и не ми е трудно в София. Не е толкова различно от Париж. Големите молове, изобилието от ресторанти. Хубаво е в София!“.

„Ако имам шанс да вкарам попадение, го правя, но обичам да помагам на отбора и съотборниците си и се стремя към това. Голаджия съм, но обичам и да асистирам, просто обичам да побеждавам. Затова и не ми е важно кой е отбелязал. Левски са много добри, харесвам стила им на игра. Имат много добър нападател - Сангаре. Той е мой добър приятел. Лудогорец имат опит, действащ шампион са. А ЦСКА са много труден опонент, имат нови играчи, като Исак Соле, който е много добър футболист“, обясни голмайсторът на ЦСКА 1948.

ОЩЕ: Да вдигнеш цената с 350%: Това го може само майсторът в Първа лига