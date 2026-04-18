Звезда на ЦСКА разкри плановете си – каза дали ще напусне „армейците“

Един от основните футболисти на ЦСКА през този сезон коментира бъдещето си в българския гранд. Става дума за вратаря на „армейците“ и национал на Беларус – Фьодор Лапоухов. Както е известно, в последно време в медиите се появиха информации, че младият страж е привлякъл погледите на тимове от ранга на Спартак Москва и Саутхемптън и през лятото може да бъде продаден.

Фьодор Лапоухов е концентриран в представянето си с екипа на ЦСКА

Фьодор Лапоухов говори пред колегите от „БНТ“ като заяви, че в информациите за неговото напускане няма нищо вярно. Беларуският страж бе категоричен, че става въпрос за спекулации и в момента той е футболист на ЦСКА. Вратарят допълни, че на този етап той е фокусиран върху представянето на „червените“ в плейофната фаза на Първа лига, както и върху предстоящите мачове с Лудогорец от 1/2-финалната фаза на Купата на България.

„Хората просто си говорят, спекулират. Няма истина в тези думи. Хората обичат да обсъждат всякакви теми. Тук съм, в ЦСКА. Това е, което знам. Клубът е много добър. Топ. Сега навлизаме в най-важната част от сезона. Трябва да сме максимално съсредоточени, за да направим всичко по силите си по пътя към целите и успеха“, категоричен бе Фьодор Лапоухов по повод слуховете за неговата продажба след края на сезона.

