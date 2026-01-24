Звезда на Левски е в списъка на гранд и двама новаци в Бразилия

Един от футболистите на Левски, представящи се на най-високо ниво през сезона, е в списъка на три клуба от Бразилия. Става въпрос за титулярния ляв бек на „сините“ Майкон, съобщава „Palco do Esporte“. А отборите, които имат интерес са Коринтианс, Коритиба и Ремо. Коринтианс е от традиционните грандове в южноамериканската страна, а другите два тима са новаци в елита.

Левски вече са искали 4 милиона евро за Майкон

Турският журналист Екрем Конур също се включи с информация по темата. Според него все още не е изпратена официална оферта към Левски за Майкон и всичко е в начален етап. Той допълва, че бразилският защитник води преговори със „сините“ за нов договор, който да го задържи на „Герена“. Отново според Конур, от Левски вече са искали 4 милиона евро за услугите на титулярния си ляв бек.

Майкон е играл в 18 от 19 мача за Левски в Първа лига

Според специализирания сайт „Transfermarkt“, Майкон е оценен на 3 милиона евро. Бразилецът пристигна в Левски през лятото на 2024 г. и от тогава е записал 58 мача за „сините“, в които се е отчел с 4 гола и 7 асистенции. През този сезон левият бек е взел участие в 18 от възможни 19 мача в Първа лига за отбора. Левски е на първо място с 44 точки – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби.

