Хулио Веласкес: „Щастлив съм в Левски!“

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде интервю пред „A Bola“. В него испанецът говори за това как се чувства в Левски и благодари на всички, които го подкрепят. Специалистът обърна внимание на срещата с португалския Брага в европейските клубни турнири в началото на сезона. Веласкес и Левски имат възможност да прекъснат 14-годишната серия на Лудогорец като шампион в Първа лига.

Хулио Веласкес: „Всичко беше много сложно“

Ето какво каза Хулио Веласкес за пътя на Левски в Европа: „Да, жребият в Европа беше труден. Ако бяхме елиминирали Апоел, който вече имаше много по-голям бюджет от нашия, ни чакаше мач срещу Брага. При загуба отивахме в Лигата на конференциите срещу АЕК (Атина), друг отбор с огромен бюджет. Всичко беше много сложно, но бяхме много близо. Срещу Брага, както у дома, така и навън, играхме много добре и можехме напълно да продължим напред. Имахме чиста възможност в края на редовното време.

Още: Откриха странната причина за постоянните контузии на разочаровал в Левски?

„Това е истинският манталитет на победител“

Разликата в бюджетите е голяма, но играчите показаха огромно желание, идентичност и смелост. Отборът не просто се бореше, а се опитваше да спечели от първата минута. За мен това е фундаментално: да имаш характер, идентичност и силен манталитет. Не става въпрос само да печелиш всеки ден, а да знаеш как да се състезаваш, да анализираш победите и загубите. Това е истинският манталитет на победител и затова се гордея толкова много с моите играчи“.

„Много съм щастлив в Левски“

Хулио Веласкес разкри, че се чувства добре в Левски: „В момента съм в Левски и съм много щастлив тук. Изключително съм благодарен на собственика, на президента, на ръководството и на феновете. Подновяването на договора ми, което се случи около октомври, е нещо, за което съм много признателен. През годините футболът ме научи, че всичко е ден за ден. Както когато печелиш, така и когато губиш, трябва да мислиш за настоящето и как да бъдеш по-добър утре. Ако победиш, не можеш да се отпускаш и трябва да се стремиш към подобрение. Ако загубиш, трябва да запазиш позитивна нагласа и да знаеш, че на следващия ден слънцето отново ще изгрее.

Още: Илиян Филипов чакал извинение от Левски, каза каква е разликата между Йорданов и Око-Флекс

„Нещата се правят както трябва“

Необходимо е непрекъснато да се развиваш. Никога не знаеш какво ти е подготвил животът. Португалия е страна, която обожавам, а във футбола никога не можеш да казваш никога. Не обичам да мисля в средносрочен или дългосрочен план, предпочитам да се съсредоточа върху настоящето. В момента съм много щастлив тук с играчите, с треньорския щаб, със служителите и с привържениците, които ни приеха много топло от самото начало. Подновихме договора си, нещата се правят както трябва и това, с течение на сезоните, е основната цел: да се наслаждаваш и да си щастлив всеки ден. Сега съм 100% концентриран тук“.

Още: Хулио Веласкес е поставил важно условие на Наско Сираков, за да може Левски да се бори за титлата