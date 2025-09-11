MultiSport карти вече и за малкия бизнес

Фитнес в понедленик, йога след работа във вторник, танци в сряда вечер, плуване през уикенда - MultiSport картите отдавна са символ на динамичен живот и запълнена с радости седмица. За мнозина това е перфектният начин да се изключиш от всичко и да се погрижиш за тялото, настроението и социалните контакти.

Ето и добрата новина: от придобивката официално вече могат да се възползват не само големите работодатели, но и фирмите с по-малки екипи. "Бенефит Системс България" официално разширява обхвата си – карта MultiSport става достъпна и за малкия бизнес.

Условието е просто: фирми с до 10 служители също могат да осигурят MultiSport карти на екипа си, стига поне трима да пожелаят да се включат. Така и малките офиси, семейните фирми и локалните компании получават шанс да предоставят инструмент за по-здравословен живот на работниците си.

Над 1000+ обекта в цяла България

MultiSport не е само "карта за фитнес". Тя е ключ към десетки възможности - йога студиа, плувни басейни, танцови школи, бойни изкуства, зали за катерене, СПА центрове и много други. В момента картата дава достъп до над 1000 обекта в цялата страна. И я ползват над 160 000 ентусиасти от различни индустрии. Хора, които не се ограничават в една активност, а експериментират, сменят ритъма и правят живота си по-пъстър. За някои това е ново хоби, за други - навик, който променя ежедневието им завинаги. Ползват я трениращи от всички възраст и професии, обединени от една идея - че движението е за всеки.

Енергия, която се пренася и в работата

Сега и малкият бизнес може да се нареди редом до големите и да даде същото качество на живот на служителите си.

В конкурентна среда това може да е онзи детайл, който кара хората да останат. Със спорт и движение се печели не само здраве, но и креативност, добро настроение и енергия, която се пренася и в работата.

Това е придобивка, която струва малко, но носи висока стойност - от по-здрав и мотивиран екип до по-добър работодателски имидж.

• Повече информация за работодателите: в този линк.

• Повече информация за обектите и активности, достъпни с карта MultiSport: в този линк.