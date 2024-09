Новата книга на Тери Кайл: За важните навици, които могат да променят света

Австралийският предприемач Тери Кайл, който от години работи и реализира проектите си в България, издаде своята нова книга "High Impact Habits: A 30-Day Playbook to Transform Your Life & Transform Your Organization". Книгата е издадена съвсем скоро и предлага решение за това как да се отървем от непродуктивните си навици и да се сдобием с нови, чрез които да отключим максималния си потенциал и така да започнем най-после да променяме света около себе си.

Тери знае как да променя света към по-добро

Всъщност ние знаем, че Тери може да променя света около себе си и го прави успешно. Освен че е един от създателите на международната хостинг компания WPX, той е основател и на приюта за бездомни кучета Every Dog Matters EU в Костинброд, който се разпростира на площ от 27 000 кв.м. и обгрижва над 500 кучета.

Така че, да, Тери знае как да организира времето си и хората около себе си, за да успява не просто да свърши работа, а да променя света около себе си към по-добро. А и да дава пример, защото именно добрият пример може да се окаже мощна сила за промяна.

Снимка: България на длан

"High Impact Habits: A 30-Day Playbook to Transform Your Life & Transform Your Organization" е полезно четиво за всеки, който усеща, че има по-голям потенциал у себе си, но не знае как да го реализира. Книгата е предназначена не само за персонална трансформация, но и за професионална такава.

Новото издание можете да поръчате от Amazon, а повече за автора ѝ Тери Кайл и мисията му да спасява хора и животни - вижте ТУК.

