Отбелязваме 80 години от рождението на Катя Паскалева с нова книга и филм

На 18 септември 2025 година Катя Паскалева навършва 80 години – някъде в невидимото и в паметта ни. Много звезди преминават с блясък на сцената и екрана и угасват тъй бързо, както са изгрели. Мария от „Козият рог“ беше орисана от Катя Паскалева да живее вечно, да търси любовта и да е готова да умре за нея.

Мария е звездната роля на Катя Паскалева, но тя има още много роли в един живот, отдаден на театъра и киното. Във всяка от тях актрисата има само една амбиция – да е истинска! Да е истинска до предела на възможното. Щастлива в киното и на сцената, била ли е Катя Паскалева щастлива в живот? Обичана ли е била толкова, колкото си представяме, че заслужава? Получавала ли е признание? Кой е бил до нея в добрите дни? А в лошите?

Авторът на новата книга „Тишина от думи“ (изд. "Книгомания") Георги Тошев е бил близо до Катя Паскалева. На сцената – играли са заедно в пиеса, но и в живота. Получил е от нея като подарък едно изречение, което винаги носи със себе си. А след смъртта ѝ – няколко кашона със снимки и бележките, които тя пише в болницата, когато болестта вече е отнела гласа ѝ. Какво иска да ни каже голямата актриса в тези бележки, когато вече се сбогува с живота си? В тази книга Георги Тошев свидетелства за един живот, за който много неща не знаем.

Георги Тошев за Катя Паскалева:

"Някои хора влизат в живота ти като роля, която си очаквал цял живот. Катя Паскалева беше такава – присъствие от друго измерение, жена с много гласове, актриса, която отказваше да играе живота си по предварителен сценарий. Тази книга не е биография. Тя е следа. Следа от глас, който още шепне. От тишина, която се е превърнала в най- дълбоката реплика. Разказ за срещите, които никога не са били случайни. За ролите, които са по-истински от самия живот. За пукнатините, през които влиза светлината – и през които се измъква душата. Катя не изчезна. Просто смени сцена."

В новата книга авторът Георги Тошев включва бележки, записки и фотографии от личния архив на актрисата, които се публикуват за първи път.

"През последните години от живота на Катя бяхме много близки. Затова си позволих тази книга да бъде много лична. В нея съм включил архивни материали от моята колекция, писма, които ми е писала, други съм купувал със собствени средства, а знаете, че кадрите от филми и от тв постановки струват скъпо", подчерта Георги Тошев.

Премиерата на книгата „Тишина от думи“ ще бъде в Пловдив и в София заедно с документалния филм „Катя и Слона. Техният Пловдив“ на журналиста Георги Тошев. Филмът е посветен на 80-години от рождението на Катя Паскалева и 90 години от рождението на художника Георги Божилов – Слона. Лентата разказва за тяхната бурна любов на фона на културния подем на групата художници и актьори в края на 60-те – началото на 70-те години в град Пловдив.

Събитията в памет на Катя Паскалева

На 10 септември в рамките на Международния театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ и Есенния салон на изкуствата ще се открие документална фотоизложба „Катя и Слона: тяхната любов“ на централната пешеходна улица до Римския стадион в Пловдив. В изложбата са включени фотографии от техния личен архив.

На 12 септември от 19,30 часа в Камерна зала „Стефан Данаилов“ на Драматичен театър, Пловдив е премиера на книгата „Тишина от думи“ и филма „Катя и Слона. Техният Пловдив“.

На 23 септември книгата и филмът ще имат своята софийска премиера в кино „Одеон“ от 18,30 часа.

На 25 септември в Петрич, родния град на актрисата книгата и филмът ще бъдат представени в рамките на фестивала „Арт будилник“.

На 9 октомври книгата и филма за Катя Паскалева заедно с изложбата ще гостуват в гр. Смолян в Драматичен театър „Николай Хайтов“ от 18,00 часа. А, на 10 октомври публиката ще има среща с Георги Тошев в град Чепеларе.

Годишнината от рождението на актрисата ще бъде отбелязана и в други градове в страната.

За Катя Паскалева

Странница, скитница, актриса или жена с тайни? Катя Паскалева e една от енигмите на българското кино и театър. „Козият рог“ (1972 г.) – шедьовърът на Методи Андонов, създаден по „Диви разкази” на Хайтов и считан от мнозина за едно от върховите постижения на българското кино – изстрелва Катя на върха и носи за нея и за страната ни наред с другите отличия и

Награда за женска роля в Панама през 1972 и Награда „Фемина“ за най-добра актриса в Брюксел през 1973.

Участвала в над 50 български и чужди, тя остава позната именно предимно като Мария, както и с ролите ѝ на Стефка във „Вилна зона” (1975 г.) и на Тана „Матриархат” (1977 г.), а бурният ѝ нрав продължава да буди въображението.

По ирония на съдбата героинята Найме от първия ѝ филм „Краят на песента” е безмълвна, а така приключва и животът на Паскалева – като губи най-ценното за една актриса: гласа си. Въпреки това тя остава в паметта на познати и почитатели като човек, който само с присъствието си размества пластове.

Катя Паскалева умира на 23 юли 2002 г. едва на 56 години, след като в продължение на две години се бори с рак на гърлото.