Ванс на фона на данни за удар на САЩ по иранска сватба: Войната с Иран не е война

Конфликтът в Иран не е "война". Така смята американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който освен това заяви, че преминаването през Ормузкия проток е "почти" върнало нормалния си ритъм, предадоха АФП и "Ройтерс".

В момент, когато според The Wall Street Journal президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да обяви просто и ясно американска победа във войната независимо от реалността, вицепрезидентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом, отбелязва БТА.

"Аз не бих нарекъл това война. В момента няма престрелки", заяви Ванс, въпреки че САЩ удариха ирански цели два пъти през последните дни. При една от тези атаки, за която Иран обеща да отмъсти, бяха убити четирима души, които са били на сватба - това твърди Техеран. "Иранските държавни медии не са отразявали особено надеждно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос", каза Ванс в отговор на въпрос за удара, добавяйки, че САЩ все пак водят "задълбочено разследване".

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Според оръжейни експерти, до които "Ройтерс" се допита за удара, който уби петима души (вече почина и приета в болница ранена жена) и рани най-малко 67 по иранска информация, това вероятно е пряко попадение от американско оръжие. Атаката в Кухестак на 1 септември поднови опасенията за повече жертви сред цивилното население в конфликта между САЩ и Иран. Американски представители потвърдиха ударите в района, заявявайки, че те са били насочени към военни обекти, включително комуникационна кула на около 135 метра от мястото на сватбата.

Експерти, до които "Ройтерс" се допита, заявиха, че моделът на щетите е съвместим с бомба, ударила директно къщата, а не с отломки от друга цел или иранска ракета за противовъздушна отбрана. Двамата експерти казаха, че боеприпасът вероятно е американско оръжие с тегло 500 паунда, пуснато от въздуха.

The strike that killed four people and injured at least 68 at a wedding in southern Iran was likely a direct hit by a U.S. weapon, according to weapons experts who reviewed footage and images verified by Reuters.



The attack in Kuhestak on Sept. 1 has renewed concerns over… pic.twitter.com/xOOVEmr4zZ — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

Кога ще свърши войната с Иран?

42‑годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици.

Американското правителство през последните дни подчертава значителното, според него, възстановяване на трафика през стратегическия Ормузки проток, и Джей Ди Ванс повтори същото.

"Ако се върнете три месеца назад, що се отнася до петрола и газа, които излизаха от Ормузкия проток заради иранските заплахи, почти нямаше нищо. Сега почти сме се върнали към положението отпреди конфликта", заяви още американският вицепрезидент. Как така "почти", остава неясно.

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