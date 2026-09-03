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"Българите между две империи (632 - 1396 г.)": Известният историк Александър Стоянов с нова книга (СНИМКИ)

03 септември 2026, 12:39 часа 715 прочитания 0 коментара
Снимка: Сиела
"Българите между две империи (632 - 1396 г.)": Известният историк Александър Стоянов с нова книга (СНИМКИ)

Историкът ас. д-р Александър Стоянов насочва поглед към Българското средновековие в новото приносно издание "Българите между две империи (632 – 1396 г.)". Той ще се срещне със своите почитатели по време на Алея на книгата - София на 12 септември (събота) от 17:00 до 20:00 ч. на щанда на издателство "Сиела".

През 2025 г. Стоянов предизвика истински фурор с книгата си "Българите между две катастрофи (1396 – 1944 г.)" и доказа, че младите читатели обичат и се интересуват от българската история, когато тя е поднесена по вълнуващ начин и с модерен подход, отбелязват от издателството.

В новата си книга историкът се захваща с нелеката задача да обобщи близо десетвековното развитие на българите през Средните векове. Опирайки се единствено на факти и доказани авторитети, Александър Стоянов показва средновековната ни история в много по-необикновена и различна светлина, отколкото сме свикнали да си я представяме.

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Кои са истинските основания да се гордеем с историята си? Кои са основните митове, в които трябва да престанем да вярваме? Какво е истинското значение на понятието "българин" в средновековния свят?

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Трудът дава отговор на тези и редица други важни въпроси, проследявайки многопластовата история на България в ролята ѝ на ключова зона, където се сблъскват и преплитат интересите на великите сили на Средновековието.

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В седем изчерпателни глави "Българите между две империи (632 – 1396 г.)" ще ви преведе през:

  • трансформацията на Рим и Стария свят в навечерието на българите;
  • раждането на Средновековна България;
  • управлението на Аспарух и бурното начало на българската държава;
  • най-дълго властвалата династия в нашата история – Крумовата;
  • краят на Първото царство;
  • царството на Асеневци;
  • залеза на Средновековна България.

"Българите между две империи (632 – 1396 г.)" е книга, която едновременно предхожда и надгражда "Българите между две катастрофи (1396 – 1944 г.)". Идеята за поредицата възниква от педагогическия опит на автора, водещ до стремежа да преведе читателя през сложната динамика на историческите процеси не само в родната, но и в световната история от периода. "България - това е магическата способност на един народ да се обновява непрекъснато", пише Александър Стоянов в предговора към книгата си.

Написано с академична прецизност и разказвачески талант, изданието представлява своеобразен пътеводител към историята на Средновековна България и има за цел да покаже колко прекрасно, сложно и величаво е миналото на българския народ.

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