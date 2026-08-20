Над 150 български издателства ще участват на "Алея на книгата" през септември

София отново ще бъде домакин на "Алея на книгата" от 7 до 13 септември, съобщиха организаторите от Асоциация "Българска книга". Книжното изложение ще се състои на столичния булевард "Витоша" и в парка пред Националния дворец на културата.

"Алея на книгата" е най-голямото книжно изложение за сезона, което традиционно събира на едно място над 150 български издателства.

Гостите на събитието ще имат възможност да избират сред десетки нови заглавия и на богата културна програма, казват от екипа. В рамките на изложението ще се състоят литературни инициативи и разговори с български автори, както и с чуждестранни писатели.

Специални гости

Писателката и драматург Мария Касимова-Моасе ще гостува на щанда на издателство "Сиела" по време на "Алея на книгата" на 7 септември от 18:00 ч.

В рамките на книжното изложение канадският писател Никълъс Иймс, автор на фентъзи романа "Кралете на Дивото", ще гостува за представянето на българското издание на втората книга от поредицата "Бандата" – "Кървавата роза". Срещата с читателите ще се състои на 10 септември от 19:00 ч. в клуб "Грамофон".