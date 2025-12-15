Консултациите продължават: Радев обяви с кои с партии ще се срещне във вторник

Консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание за съставяне на втори редовен кабинет при президента Румен Радев продължават във вторник (16 декември), съобщиха от президентството.

В 10 часа държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2 представители на парламентарната група на „Възраждане“. След това, в 11:30 часа, той ще срещне с представители на парламентарната група на Движение за права и свободи – Ново начало.

Припомняме, че до тази ситуация се стигна, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка. Това стана под натиска на многохилядни протести заради недоволството от бюджета за 2026 г.

С кого се срещна Радев?

Днес се проведе първият кръг от консултации. Първи при Радев отидоха от ГЕРБ-СДС. Първата политическа сила изпрати на консултациите единствено Деница Сачева.

Това обаче стана повод за хапливи реплики от страна на държавния глава към нея, на които тя, разбира се, му отвърна със същия тон.

Тя заяви, че нямат намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това държавният глава се срешна с представителите на коалиция ПП-ДБ. Те бяха категорични, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.