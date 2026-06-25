Бургас и Братислава свързват усилия за развитие в професионалното образование

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас и Средно промишлено училище по строителство и геодезия от Братислава подписаха споразумение за сътрудничество, което поставя основите на бъдещи съвместни образователни инициативи, обмен на добри практики и партньорства между ученици и преподаватели.

Документът бе подписан от директора на бургаската гимназия инж. Даниела Симеонова, директора на училището в Братислава арх. Дарина Соякова и заместник-кмета по образование, здравеопазване и младежки дейности Михаил Ненов в присъствието на инж. Катарина Гогова – ръководител на отдел „Образование“ към Офиса по образование, младеж и спорт на Братислава.

Подписаното споразумение ще създаде възможности за обмен на ученици и преподаватели, съвместни проекти и споделяне на успешни практики в областта на строителството, архитектурата и геодезията

По време на срещата Михаил Ненов представи развитието на образователната система в Бургас и акцентира върху последователните инвестиции на Общината в модерна образователна инфраструктура включително и изграждащите се Студентски кампус.

Зам.-кметът запозна гостите с богатото разнообразие от профилирани и професионални гимназии в града, както и с възможностите за висше образование, които Бургас предлага.

Заместник-кметът подчерта, че Бургас разполага с две утвърдени висши училища – Бургаски свободен университет и Бургаски държавен университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, които през годините са се наложили като водещи образователни центрове в региона. Той отбеляза още, че през последните две години в града отвориха врати и филиали на едни от най-престижните български висши училища, сред които Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Националната художествена академия, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. По думите му това затвърждава позициите на Бургас като утвърждаващ се образователен и академичен център, който предлага все по-богати възможности за обучение и професионална реализация на младите хора.

От няколко години вече Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ Бургас и Средното училище по гастрономия и хотелиерство в словашката столица развиват активно сътрудничество чрез обмен на опит, съвместни инициативи и контакти между ученици и преподаватели. Добрата практика показва, че подобни партньорства създават ценни възможности за професионално развитие и културен обмен между младите хора от двете държави.

За осъществяването на редица контакти и инициативи между Бургас и Братислава съдействие оказва и представителят на деловите среди бургазлията Николай Панайотов, който от години работи за развитието на добрите отношения между двата града.