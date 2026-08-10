Кабинетът "Радев":

Миризма и мръсни води: Фекално замърсяване на плаж в Свети Влас

10 август 2026, 13:55 часа 913 прочитания 0 коментара
Снимка: Boby Dimitrov / CC BY-SA 2.0
Миризма и мръсни води: Фекално замърсяване на плаж в Свети Влас

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас ще състави акт на ВиК - Бургас за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж в Свети Влас. Нарушението е установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води, съобщи БНТ.

ОЩЕ: Откриха фекални бактерии в минералната вода "Перие": Унищожават милиони бутилки

На място експертите са открили бетонов колектор с нарушена на места цялост, от който са изтичали води с вид и мирис на битово-фекални отпадъчни води. На изхода му е имало санитарни материали, а морската вода в района е била мътна, с жълто-кафяво оцветяване и видимо замърсена.

Проверката е установила, че колекторът е авариен преливник на канално-помпената станция „Свети Влас“. В събота заради неизправност в автоматизираното управление на помпите станцията временно е спряла работа. В резултат отпадъчните води са прелели през аварийния преливник и непречистени са достигнали до морето.

От ВиК са преминали към ръчно управление на помпите до отстраняване на повредата. РИОСВ е издала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в нормално експлоатационно състояние.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Заради допуснатото замърсяване на ВиК - Бургас ще бъде съставен акт за административно нарушение.

ОЩЕ: Фекални води замърсяват плажната ивица край Варна

През почивните дни екоинспекцията е проверила и други сигнали по Южното Черноморие. В Свети Влас е подаден сигнал за неприятна миризма и предполагаемо изтичане на фекални води от изгребна яма, който е препратен към Община Несебър.

Вчера е получен и сигнал за мазут на плажа на ММЦ- Приморско. На концесионера е разпоредено замърсяването да бъде почистено изцяло.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Свети Влас плаж фекални води замърсяване море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес