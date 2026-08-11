Бургас се готви за BOOM Summer Fest и TEEN BOOM FEST

Първото издание на BOOM Summer Fest – мащабно десетдневно събитие, което от 14 до 23 август ще превърне Морска гара в една от най-оживените фестивални точки на българското Черноморие .

Подробности за първото издание на BOOM Summer Fest (14–21 август) и седмото издание на TEEN BOOM FEST (22–23 август), което се реализира в партньорство с Община Бургас, бяха представени на пресконференция днес. В нея участваха организаторите Михаела Богданова и Мирела Петрова, заместник-кметът на Община Бургас Диана Саватва, както и Росица Димова – секретар на Общинския съвет по наркотични вещества – Бургас.

Участниците в пресконференцията представиха програмата на двете събития и акцентираха върху голямата кауза на TEEN BOOM FEST - да достигне до младите хора не само чрез музика и забавление, но и чрез важни социални послания.

„Бургас води, другите го следват. Това обичаме да казваме тук и това важи в пълна сила за TEEN BOOM FEST. Това е събитието на младите, разпознаваема марка за Бургас. В контекста на последните събития, които разтърсиха страната, каузата и инициативите, свързани с фестивала, са много ценни“, коментира заместник-кметът Диана Саватва по време на срещата с бургаските медии.

Най-мащабният фестивал на младите в страната ще се реализира с вход свободен на 22 и 23 август.

„Безопасността е сред основните приоритети на TEEN BOOM FEST. Предвид очаквания голям брой посетители достъпът до фестивалната зона ще бъде контролиран, като на входовете ще се извършват проверки. Мерките са насочени към предотвратяване на внасянето на опасни предмети и вещества и към осигуряване на спокойна среда за младите посетители и техните родители“, заяви организаторът Михаела Богданова. И изрази огромната си признателност към всички партньори на събитието.

Сред участниците в тазгодишното издание са Мегсън, Сандефф, Ей Бо, Кибритя, Алексчето, Джули Андонова, Стефан Попов – Чефо, Пресинка, Зико и Димитър Пурнаров. Специални гости ще бъдат актьорът Филип Буков, звездите от хитовия филм „Един грам живот“, както и Рашко – първото куче робот в България.

„Всички те са обединени от нашата кауза „НЕ СИ NEXT“, насочена срещу употребата на наркотични вещества и конкретно към опасностите от фентанила“, допълни Михаела Богданова.

Кампанията ще бъде част от програмата на TEEN BOOM FEST на 22 и 23 август, като чрез популярните лица и създателите на дигитално съдържание посланията ще достигнат директно до младата публика.

„Когато искаме да достигнем до децата и младите хора, трябва да говорим на техния език и чрез хората, на които те имат доверие. Именно затова инфлуенсърите и създателите на дигитално съдържание са толкова важни – те имат пряк контакт с тази публика и могат да отправят посланията по начин, който младите хора разбират и приемат“, подчерта Росица Димова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества – Бургас.