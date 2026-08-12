Замърсяване на морската вода затваря плаж в Свети Влас

Временно затварят плаж в Свети Влас заради частично замърсяване на морската вода. Причината са проблеми с пречиствателната станция в района. Замърсяване е установено на източния плаж в курорта. Първата взета проба е показала два пъти по-високи от допустимите стойности нива на бактерията ешерихия коли. Втората проба е отчела четири пъти над допустимото количество.

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Към този момент единствената предприета мярка е поставянето на червен флаг от спасителите, който предупреждава хората да не влизат във водата. Въпреки това много туристи продължават да се къпят.

Припомняме, че през уикенда тръба на съседен плаж също изпусна фекални води. Тогава проблемът беше свързан с помпената станция, която отвежда водите към пречиствателната станция в Елените. Именно тази помпена станция е посочена като причина и за настоящото замърсяване на морето.

От РЗИ посочват за БНТ, че плажът ще остане затворен, докато не излязат две последователни проби, които покажат, че водата е с нормално качество. Все още обаче не са предприети сериозни мерки за ограничаване на влизането на туристите в морето.