ДАНС отрича натиск срещу Ива Михайлова: Записът при Цанов е с непотвърден произход

"Служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод". Това се посочва в съобщение на българската контраразузнавателна служба до медиите. Поводът за съобщението е разпространения на 14 ноември 2026 г. в предаване в YouTube запис от Станислав Цанов и последвалите коментари за оказване на натиск от страна на служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) над македонската българка Ива Михайлова, а именно да дава интервю само пред Карбовски, за което от опозицията в лицето на ДБ обявиха, че ще сезират европейските институции.

Записът е с непотвърден произход

ДАНС обръща внимание във своето съобщение, че записът е с непотвърден произход.

"Въвличането на Агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо", се посочва в съобщението.

Според ДАНС тези действия нанасят вреда на обективното разрешаване на казус, засягащ здравето и съдбата на български гражданин.

ДАНС не иска да я замесват във внушения

От ДАНС отбелязват още, че осъществяват дейността си при стриктно спазване на законово определените й правомощия, в защита на националната сигурност на Република България, конституционния ред и сигурността на българските граждани.

"ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения. Агенцията остава последователна в изпълнението на своите законоустановени функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност", се посочва още в съобщението до медиите. ОЩЕ: Скандал: ДАНС притиска Ива Михайлова да дава интервю само пред Карбовски с довода "имаме пълен контрол над него"?