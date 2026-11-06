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Отличиха 120 млади бургаски учители за успешен старт в кариерата

06 ноември 2026, 19:50 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Отличиха 120 млади бургаски учители за успешен старт в кариерата

120 бургаски учители, които през тази година за първи път са започнали работа в сферата на образованието получиха благодарност и признание от кмета на Бургас Димитър Николов и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев. Тържествената церемония се проведе в Central Park. Събитието се организира за 11 път от Община Бургас и е посветено на Деня на народните будители.

„С тази церемония искаме да ви покажем, че град Бургас цени вашия труд. Убеден съм, че и в момента получавате подкрепа и насърчаване от ръководствата на вашите учебни заведения, но искам да знаете, че и Община Бургас стои до вас. Убеден съм, че ще бъдете удовлетворени, че сте решили да работите в нашите учебни заведения. Надявам се да направите така че бургаските деца да бъдат по-добре образовани, знаещи и можещи, за да бъдат много по-конкурентни в съвременния свят. Бургас е град, който много често е даван за пример за добри образователни практики. Разчитаме на вас, на вашата енергия, знания и ценности, които ще вложите в образованието на нашите деца“, коментира в приветствието си кметът Димитър Николов.

По традиция младите учители са подкрепяни от наставници, които предават своя опит и така осигуряват приемственост. Менторите преминават обучение в рамките на програмата „Млади учители“ на Община Бургас, чиято цел е да задържи младите педагози и да им осигури условия за добро кариерно развитие.

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Община Бургас
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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